Nuovo record di passeggiata spaziale, l'astronauta Sunita Williams fuori dalla ISS per 5,5 ore L'astronauta Sunita Williams della NASA, bloccata sulla Stazione Spaziale Internazionale da giugno 2024, ha battuto il record di tempo totale trascorso in attività extraveicolari da un'astronauta donna: con la sua ultima passeggiata spaziale durata 5 ore e 26 minuti, Williams ha superato le 62 ore totali (62 ore e 6 minuti) e ora quarta nella classifica di tutti i tempi.

A cura di Valeria Aiello

L'astronauta Sunita Williams della NASA ha segnato il nuovo record di tempo totale trascorso in attività extraveicolari da un'astronauta donna (62 ore e 6 minuti) con la sua ultima passeggiata spaziale di 5,5 ore / Photo NASA

Sunita Williams, l’astronauta della NASA bloccata sulla Stazione Spaziale Internazionale da giugno 2024, ha battuto il record di tempo totale trascorso in attività extraveicolari (EVA) da un’astronauta donna: con la sua ultima passeggiata spaziale fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) durata 5 ore e 26 minuti, Sunita “Suni” Williams ha superato le 62 ore totali (62 ore e 6 minuti), sorpassando il precedente primato di 60 ore e 21 minuti stabilito dall’astronauta NASA Peggy Whitson nel 2017. Whitson detiene ancora il record di maggior numero di attività extraveicolari di un’astronauta donna, 10, mentre Williams è salita a quota 9.

Williams è ora al quarto posto nella classifica di tutti gli astronauti che hanno trascorso più tempo in attività extraveicolari, dietro al cosmonauta russo Anatoly Solovyev (82 ore e 22 minuti) e gli astronauti della NASA Michael López-Alegría (67 ore e 40 minuti) e Stephen Bowen (65 ore e 57 minuti). La passeggiata spaziale di Williams è stata completata giovedì 30 gennaio 2025 insieme al collega astronauta Barry Wilmore ed è stata la 274esima attività extraveicolare a supporto dell’assemblaggio, della manutenzione e degli aggiornamenti della ISS dal 1998.

Chi è Sunita “Suni” Williams, l’astronauta della NASA bloccata sulla ISS

Sunita “Suni” Williams, classe 1965, è un’astronauta americana, ex ufficiale della Marina degli Stati Uniti e una delle spacewalker più esperte, detentrice del record di tempo totale trascorso in attività extraveicolari (62 ore e 6 minuti) con nove passeggiate spaziali all’attivo. Williams è stata assegnata alla Stazione Spaziale Internazionale come membro della Expedition 14 e della Expedition 15 (2006 e 2007) e, nel 2012, ha prestato servizio come ingegnere di volo nella Expedition 32 e poi come comandante della Expedition 33.

Nel giugno 2024, è tornata sulla Stazione Spaziale Internazionale per il Boeing Crew Flight Test, il primo test di volo con equipaggio del veicolo spaziale Boeing Starliner, con il collega astronauta Barry Wilmore ma, a causa di problemi tecnici con il modulo di servizio del Boeing Starliner, i due sono rimasti bloccati sulla ISS, prestando servizio come membri della Expedition 72.

Il loro rientro è attualmente programmato nella missione Crew-9 di SpaceX, che si concluderà a marzo 2025. Da settembre 2024, Williams ha assunto il comando della ISS per la seconda volta nella sua carriera, incarico che manterrà fino al suo ritorno nel 2025.

Il record di passeggiata spaziale dell’astronauta Suni Williams

Con la passeggiata spaziale di 5 ore e 26 minuti fuori dalla Stazione Spaziale di giovedì 30 gennaio, Suni Williams ha battuto il record di tempo trascorso in attività extraveicolari da un’astronauta donna, con un totale di 62 ore e 6 minuti. L’attività extraveicolare è stata condotta con il collega Barry “Butch” Wilmore, insieme al quale ha completato gli obiettivi principali, tra cui la rimozione un’unità radio difettosa, riuscendo in un’operazione in cui due precedenti passeggiate spaziali avevano fallito.

Per la rimozione dell’unità, Williams e Wilmore hanno impiegato più tempo delle tre ore che il Controllo Missione aveva inizialmente assegnato per il compito, dovendo provare diversi approccio e usare “un po’ di forza bruta” ha raccontato Wilmore subito dopo la passeggiata spaziale. “So che non siamo stati i primi e nemmeno il secondo equipaggio a provarci, ma in qualche modo… siamo riusciti a farcela” ha detto Williams prima della fine della passeggiata spaziale.