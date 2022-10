Il mistero della festa di Halloween di Elon Musk, ha davvero affittato il castello di Dracula in Romania? La notizia è stata riportata da diversi giornali rumeni e poi è stata ripresa anche dai media italiani. Di vero però c’è ben poco.

A cura di Valerio Berra

Elon Musk decide di fare un party di Halloween. Affitta per una notte il castello del Conte Dracula in Romania, invita solo amici multimilionari e crea misure di sicurezza da G8. La notizia sembra interessante e in effetti si fa anche leggere. Eppure gli unici a riportarla sono una manciata di giornali rumeni che adesso stanno correndo ai ripari.

Fra i primi a parlare di questa notizia ci sono le testate Libertatea e Mediaflux. Qui viene spiegato tutto il programma della festa. Si dice che Musk avrebbe affittato per la sera del 30 ottobre il Castello di Bran, in Transilvania. Una struttura che viene ricondotta a Vlad Dracul, il personaggio storico da cui è stata ispirata la leggende del Conte Dracula.

La lista degli invitati e il pallone aerostatico

Elon Musk però non aveva affittato il castello solo per sé. C'era una lunga serie di invitati al Castello di Bran. Doveva esserci Angelina Jolie, il cofondatore di Google Sergey Brin e anche il cofondatore di PayPal Peter Thiel. La notizia comincia a diffondersi e viene pubblicata anche sui media italiani. Nel frattempo negli Stati Uniti nessuno ne parla. Strano. Normalmente una bizzarria di questo tipo sarebbe stata su tutti i tabloid, soprattutto ora che Musk ha chiuso un accordo miliardario per acquistare Twitter.

La sera della festa diversi giornali rumeni hanno pubblicato una diretta dell’evento. Hanno dato conto delle misure di sicurezza che hanno chiuso la città di Bran. Hanno diffuso le foto delle auto in coda e il menù dettagliato della cena. E qualcuno ha anche pubblicato la foto di un pallone aerostatico che dava il benvenuto a Musk. Dell’uomo più ricco del mondo, però, nessuna traccia.

SPYNEWS.RO | Una delle dirette della "Festa di Musk" apparse sui media rumeni

La ritirata dei media rumeni

La notizia comincia a diffondersi fuori dalla Romania, anche sui media italiani. A distanza di 24 ore dalla supposta festa milionaria sono arrivate però le smentite ufficiali. La prima è stata pubblicata sempre su Libertatea, uno dei giornali da cui è partita quella che si sta dimostrando una fake news.

In un articolo pubblicato nel pomeriggio del 31 ottobre il giornalista Cătălin Tolontan ha spiegato che il ministero dell’Interno ha contattato il giornale per chiarire che l’uomo più ricco del mondo non è mai stato a Bran: “Elon Musk non è entrato in Romania e nemmeno Angelina Jolie”.

L’articolo si chiude con un mea culpa: “Non è colpa delle fonti che abbiamo citato, ma solo nostra, perché non siamo stati più scrupolosi nell'analisi e nella verifica delle informazioni. Il fatto che, in seguito, non abbiamo anche affermato che Elon Musk è arrivato nel Paese, non giustifica il nostro errore iniziale”.