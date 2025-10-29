Il 10 novembre chiude Twitter.com: cosa devono fare gli utenti registrati sul vecchio dominio

X si prepara a chiudere definitivamente il capitolo “Twitter.com”. Questo cambiamento non è solo estetico o di branding: coinvolge direttamente la sicurezza degli account. In particolare, chi utilizza chiavi fisiche di sicurezza o passkey per l’autenticazione a due fattori (2FA) dovrà reimpostarle entro il 10 novembre 2025, altrimenti l’accesso ai propri account verrà temporaneamente bloccato. Gli account inattivi o abbandonati potrebbero addirittura essere venduti, una mossa per fare ordine tra gli account legati al vecchio dominio.

Il motivo della chiusura è tecnico: le chiavi di sicurezza e le passkey sono progettate per proteggere gli utenti da tentativi di phishing e truffe online, legandosi al dominio in cui sono state registrate. Una chiave configurata su Twitter.com non riconosce automaticamente X.com. Reimpostandola, invece, l’utente potrà continuare ad accedere al proprio account in modo sicuro, mentre X potrà dismettere il vecchio dominio senza rischi.

Cosa devono fare ora gli utenti di X

Gli utenti che già utilizzano chiavi fisiche o passkey hanno ricevuto notifiche preventive nelle ultime settimane. Il team di sicurezza di X ha sottolineato che la modifica non è legata a problemi di sicurezza: riguarda esclusivamente Yubikey e passkey, mentre altri sistemi di autenticazione a due fattori, come le app di autenticazione, rimangono invariati.

In pratica, le chiavi attuali sono legate al dominio twitter.com: per continuare a funzionare su X.com, devono essere registrate di nuovo. Questo processo garantisce protezione contro phishing e tentativi di truffa online, come link ingannevoli o URL che imitano domini legittimi attraverso caratteri speciali. Senza la reimpostazione, la chiave non riconoscerebbe più il nuovo dominio, rendendo impossibile l’accesso sicuro.

La migrazione da Twitter.com a X.com segna l’ultima transizione dalla piattaforma originale. Il dominio X.com è stato introdotto oltre un anno fa, mentre il logo uccellino blu è stato abbandonato già nel 2023. Con questa operazione, X punta a consolidare il nuovo brand e a rafforzare la sicurezza degli account, chiudendo definitivamente il capitolo Twitter e aggiornando i protocolli per proteggere gli utenti da potenziali attacchi online.