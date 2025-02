video suggerito

FantaSanremo down oggi, problemi con l’app e il sito: perché non funziona e cosa sta succedendo Stasera, 11 febbraio, mentre è in corso la prima serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo, l’app e il sito del FantaSanremo stanno dando problemi quando si prova ad accedere o a visualizzare la propria squadra. Cosa sta succedendo e quali sono i problemi in corso. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

Questa sera, 11 febbraio, il sito e l'app del FantaSanremo non stanno funzionando su molti dispositivi, probabilmente a causa di un down dovuto al grande numero di accessi durante i primi minuti della prima serata del Festival di Sanremo.

Ci siamo, le luci dell'Ariston si sono accese: Sanremo 2025 è iniziato. Ma se sei tra le milioni di persone che, oltre a vedere la 75esima edizione del Festival, si sono iscritte al FantaSanremo, forse il tuo festival non è iniziato nel migliore dei modi, soprattutto se hai provato a dare un occhio alla tua squadra. Noi di Fanpage.it abbiamo chiesto a ChatGpt di svelarci la formazione perfetta: ecco il risultato.

Cosa sta succedendo all'app e al sito del FantaSanremo: segnalazioni e problemi in corso

Durante i primi dieci minuti della prima puntata di Sanremo, che come da programma è iniziata su Rai 1 attorno alle 20.30, se hai provato a entrare sul sito o sull'app del FantaSanremo potresti esserti trovato davanti a un messaggio di errore che non ti ha permesso di andare avanti. Anche se quando si prova ad entrare il sito sembra funzionare, nel momento in cui si clicca il pulsante "Gioca" per entrare nella propria area personale, appare il messaggio "Errore. Si è verificato un errore. Riprova".

Al momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, alle 21.20, anche l'app è bloccata. Non si può fare nulla, nemmeno accedere. Come succede puntualmente quando un social non funziona, su X (fu Twitter) spuntano e si moltiplicano le segnalazioni dei disservizi o dei problemi in corso. Anche adesso infatti sul social iniziano ad apparire i primi messaggi ironici che segnalano il down del sito e dell'app del FantaSanremo: "Non sono passati manco 10 minuti e l'app #FantaSanremo è già in down", scrive un utente su X con tanto di meme con protagonista Fiorello.