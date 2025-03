Elisa apre OnlyFans per pagare i debiti dopo un incidente: ora le hanno rubato foto e video

video suggerito

Dopo un incidente sul lavoro in cui perse la mano, Elisa Corda decide di aprire un profilo su OnlyFans per ripagare i debiti dovuti alle spese legali e alla sentenza di risarcimento. Qualche giorno fa dal suo profilo Instagram ha raccontato che i suoi video e le sue immagini sono state rubate e ripostate senza il suo consenso, atto che ha immediatamente denunciato alla polizia.

Elisa Corda, atleta paralimpica classe 1985, è approdata su OnlyFans dopo una vicenda personale che l'ha segnata nel profondo: otto anni fa perde una mano in un incidente stradale sul lavoro ad Alessandria, di cui a gennaio 2025 viene riconosciuta responsabile al 100%. Si trova così a dovere pagare tutte le spese legali e i debiti che ne sono derivati ed è a quel punto che decide di avviare un'attività da creator sulla piattaforma di contenuti per adulti.

Sul suo profilo Instagram, in questi giorni, Elisa ha però raccontato di aver scoperto che le sue immagini e i suoi video per adulti pubblicati sulla piattaforma a pagamento sono stati rubati e postati su siti terzi o su motori di ricerca generici a sua completa insaputa. Sempre nello stesso video su Instagram, l'atleta mostra l'atto di denuncia che ha presentato alla questura di polizia di Alessandria per revenge porn, violazione della privacy e danneggiamento di altre sue collaborazioni lavorative o istituzionali indipendenti dalla sua attività su OnlyFans.

La denuncia di Elisa

"Faccio questo video – dice Elisa – perché non sono io a dovermi sentire sbagliata per quello che faccio ma è chi ruba immagini, mettendole dove non dovrebbero stare a doversi sentire sbagliato e in colpa". La creator spiega infatti che a essere stati lesi non sono soltanto i suoi diritti in quanto unica proprietaria di quei contenuti e quindi l'unica persona a cui spetta decidere dove pubblicarli e come guadagnarci, ma anche i diritti e la sicurezza di eventuali minori che ora possono visualizzare i contenuti rubati in quanto non più sottoposti alle necessarie verifiche.

Chi è Elisa Corda

Come lei stessa racconta sui suoi profili social, Elisa è anche un'atleta paralimpica. Al Corriere della Sera ha detto di essersi avvicinata allo sport dopo il lungo e difficile periodo di recupero dopo l'incidente, che l'ha tenuta in ospedale per più di 90 giorni. Inizia con il sollevamento pesi, per cui ottiene riconoscimenti nazionali e mondiali, e poi si appassiona ad altri sport. Fino ad arrivare ad allenarsi anche nella Nazionale di sci di fondo e canottaggio, una parentesi che per ora Elisa definisce solo temporaneamente in pausa, mentre continua a gestire l'azienda aperta con la sua famiglia per rappresentare altri atleti paralimpici come lei.

In una campagna fondi aperta per sostenere le spese legali necessarie per impugnare la sentenza, Elisa ha raccontato di essere stata condannata a pagare 70.000 euro, sentenza che la donna non reputa coerente con la dinamica dell'incidente. Per questo ha deciso – spiega – di tentare il ricorso in appello, nonostante l'onere economico che le spese legali richiedono: "Voglio continuare a combattere per difendere la mia verità – scrive la creator – a costo di aprire anche profili tipo OnlyFans per contenuti per adulti".