Gli occhiali fatti apposta per i video OnlyFans: come funzionano

Immagine di repertorio

Che il rapporto tra innovazione tecnologica e industria per adulti sia storico non è una novità. Ma questa volta il confine viene superato in modo esplicito. Non per un uso "possibile", bensì dichiarato. I nuovi Mentra Live Camera Glasses, occhiali intelligenti di prossima commercializzazione, sono infatti presentati anche come strumento adatto al live streaming su OnlyFans. Non un sottinteso, ma una specifica messa nero su bianco dal produttore, che ha scelto di citare apertamente la piattaforma diventata famosa per la produzione di contenuti espliciti personalizzati. Una bella novità per un marchio che, almeno per l'industria tech, è rimasto a lungo un convitato di pietra, ignorato e mai citato nonostante l'enorme indotto a livello globale.

OnlyFans come argomento di marketing

A differenza dei Meta-Ray Ban presentati a settembre da Mark Zuckerberg, i Mentra Live sono occhiali smart senza display, progettati per riprendere e trasmettere in tempo reale ciò che vede chi li indossa. Pesano 43 grammi, registrano video fino a 1080p con un ampio campo visivo e promettono circa 12 ore di batteria. Il cuore del sistema è MentraOS, un sistema operativo open source che consente maggiore libertà rispetto agli ecosistemi chiusi dei concorrenti. Proprio questa apertura rende possibile il supporto a più piattaforme di streaming: non solo YouTube, Twitch, X e, per l'appunto, OnlyFans.

È qui che il prodotto, che sarà messo in vendita dal 15 febbraio 2026, fa notizia. Mentra non si limita infatti a lasciare intendere un utilizzo "alternativo", ma inserisce espressamente il nome del sito ormai diventato l'emblema dei contenuti espliciti a pagamento tra le piattaforme compatibili. Una decisione comunicativa che non può essere causale e probabilmente rappresenta un modo per intercettare i creator che lavorano fuori dai circuiti tradizionali degli app store e che cercano strumenti agili per produrre contenuti in diretta, spesso in prima persona.

Gli occhiali Mentra, infatti, non permettono a chi li indossa di vedere video – una scelta tecnica precisa, spiegano dall'azienda, per garantire una maggiore autonomia della batteria – ma di registrarli e trasmetterli. L'ideale per chi trasforma le performance del proprio corpo in un lavoro (ben) retribuito.

Un fenomeno economico e sociale in piena espansione

La mossa arriva in un momento in cui OnlyFans sembra un fenomeno destinato a una continua crescita. Secondo il recente report OnlyFans Wrapped 2025 di OnlyGuider, sito specializzato per ricerche e analisi di mercato relative alla piattaforma "bianca e blu", il fatturato globale ha raggiunto 7,2 miliardi di dollari, con un aumento del 9% rispetto al 2024.

E l'Italia? Il nostro Paese non rimane a guardare. Letteralmente. Nel 2025 l'Italia ha infatti registrato un incremento della spesa su OnlyFans del 24,48%, arrivando a circa 355 milioni di dollari complessivi. Milano poi si distingue come vero motore nazionale. La città si piazza al terzo posto mondiale per spesa pro capite, con oltre 423 mila dollari ogni 10 mila abitanti e una crescita annua vicina al 20%. Numeri che raccontano una normalizzazione del fenomeno, anche se i nuovi controlli in materia fiscale – quella tassa etica che impone un'addizionale Irpef del 25% su tutti i guadagni provenienti dalla produzione, vendita e distribuzione di materiale pornografico (ne abbiamo parlato più approfonditamente in questo articolo) potrebbe comportare qualche problema in più, almeno per i creator italiani.