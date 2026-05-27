Qualcuno sostiene che i dati degli iscritti OnlyFans siano stati rubati: leak da 340 milioni di profili

Un hacker ha pubblicato l’annuncio di vendita di un database enorme, composto da 340 milioni di profili di utenti iscritti a OnlyFans. Non ci sono distinzioni tra creator e spettatori. OnlyFans nega e al momento non è semplice verificare le sue informazioni.

La notizia in sé sarebbe rilevante. Un archivio con i dati di 340 milioni di profili iscritti alla piattaforma OnlyFans, senza distinzione. Sia creator che utenti. Praticamente tutte le persone che hanno fatto un’iscrizione alla piattaforma, visto che diverse stime hanno fissato nei mesi scorsi il numero di utenti Onlyfans attorno ai 377 milioni. La notizia è stata diffusa dall’account Dark Web Intelligence che su X ha pubblicato lo screenshot di un sito dove di solito vengono venduti dataset o comunque informazioni che arrivano proprio da fughe di dati o attacchi hacker.

Dentro il pacchetto ci sarebbe di tutto. Si parte dagli indirizzi mail legati agli account ai numeri di telefono ma si arriva alle carte di credito e ai profili social collegati. Le identità degli utenti sarebbero state ricostruite per intero: è una forma di esposizione che può portare conseguenze gravi per gli utenti. Possono subire ricatti, magari con la minaccia di rivelare la loro identità. Ma possono anche aprirsi a del phishing mirato: mail o messaggi di truffa che vengono cuciti sulle tracce lasciate da un profilo attraverso i social.

Il problema dell’autenticità della fonte: hacker Euphoric_Reply_5727

I problemi di questa storia sono due. Il primo riguarda la fonte della notizia. OnlyFans per adesso ha negato. Il magazine Cybernews ha riportato una dichiarazione attribuita a un portavoce dove si legge che queste notizie sono false: secondo la piattaforma nessuno sarebbe riuscito a violare il sistema di sicurezza. Il secondo problema riguarda l’autenticità di questi dati. Sono informazioni reali o semplicemente inventate? Specifichiamo che per ora di questo colossale archivio da 340 milioni di utenti stanno circolando poco più che degli screenshot.

L’hacker che ha annunciato la fuga di dati ha come nickname Euphoric_Reply_5727. Il prezzo di vendita è di 0,313 BTC, poco più di 20.000 euro. Nelle ultime ore è emerso qualche dettaglio in più riguardo al database: secondo diverse analisi sarebbe stato compilato senza entrare negli archivi di OnlyFans. L’hacker, o il gruppo di hacker, avrebbe messo insieme dati provenienti da altri leak correlandoli poi agli utenti di OnlyFans. Un'operazione basata solo sulle informazioni già disponibili insomma, senza violare i server della piattaforma.