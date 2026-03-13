Intesa Sanpaolo – Isybank, il Garante: “Trattati in modo illecito i dati di 2,4 milioni di clienti”

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha deciso di sanzionare Intesa Sanpaolo per oltre 17 milioni di euro. Dalla sua istruttoria sono emerse “gravi violazioni” nel trattamento dei dati personali di 2,4 milioni di clienti coinvolti nell’operazione Isybank, una struttura legata a Intesa Sanpaolo lanciata nel 2023.

L’operazione Isybank è finita con una sanzione del Garante per la Privacy. Con un comunicato stampa, l’autorità ha diffuso la notizia di una sanzione da 17,6 milioni di euro a Intesa Sanpaolo per il trattamento illecito dei dati di 2,4 milioni di clienti. Parliamo dei clienti coinvolti nell’operazione Isybank. Nel 2023 Intesa Sanpaolo ha avviato le operazioni per spostare parte dei suoi clienti verso Isybank, una nuova struttura legata alla banca. Qui vi lasciamo il testo completo della sanzione.

Dall’operazione erano state escluse solo tre categorie di clienti: chi aveva più di 65 anni, chi aveva giacenze superiori a 100.000 euro e chi aveva effettuato più di 10 operazioni in filiale nell’ultimo anno. Le modalità con cui è stato comunicato questo passaggio non hanno convinto molti clienti. Al netto del buzz sui social, i dati diffusi dai manager del progetto parlano di “circa 3.000 reclami su 3 milioni di potenziali clienti”.

Alla fine Intesa Sanpaolo aveva cambiato i termini del trasferimento a Isybank per permettere ai clienti di scegliere se restare a Intesa o seguire il passaggio. Sul caso nel novembre del 2023 era intervenuta anche l’Antitrust che ha chiuso la sua istruttoria nel giugno del 2024. Qui vi lasciamo una nostra ricostruzione del caso per capire tutti i passaggi.

Il testo pubblicato dal Garante per la Privacy

Il Garante per la Privacy spiega nel commento alla sanzione che nel corso della sua istruttoria sono emerse “gravi violazioni”. Nello specifico il problema sarebbe la profilazione dei clienti per decidere chi doveva passare a Isybank e chi invece doveva restare su Intesa Sanpaolo: "Un’operazione che ha inciso in modo significativo sulla loro posizione, poiché ha comportato il trasferimento dei rapporti a un diverso titolare del trattamento, con conseguente modifica unilaterale delle condizioni contrattuali”.

Non solo. Il Garante ha spiegato anche che le comunicazioni della banca per informare i clienti coinvolti nell’operazione non sono state adeguate: “Sono risultate altresì carenti le comunicazioni trasmesse ai clienti per informarli di questa operazione”. Sarebbe stato meglio pensare a messaggi più diretti come “notifiche push o sms”.

I progetti futuri di Isybank

Leggendo le comunicazioni della banca, vediamo che Isybank dovrebbe essere qualcosa di più complesso di una struttura leggera dedicata a correntisti che usano meno i servizi della banca. In un’intervista pubblicata sul Corriere della Sera nel giugno del 2025, il Ceo di Isybank Antonio Valitutti ha spiegato che Isybank è anche una sperimentazione per trasferire tecnologie su Intesa Sanpaolo: