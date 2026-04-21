L’app di Intesa Sanpaolo è cambiata: ora all’inizio compare la voce Patrimonio

La prima impressione è stata una sorpresa. Quando abbiamo aperto l’app di Intesa Sanpaolo questa mattina ci siamo ritrovati davanti allo schermo una voce un po’ più alta del solito. In home page, dove di solito potevamo trovare il totale del nostro conto, è comparsa la voce Patrimonio. Nessun errore. Dietro questo piccolo aumento non ci sono donazioni improvvise ma la nuova versione dell’app di Intesa Sanpaolo che ha scelto di cambiare i dati visualizzati in home page. Non sappiamo con certezza a quante persone è stato aperto il nuovo aggiornamento. L’app su cui è comparsa la nuova voce è una versione 4.2.1 di Intesa Sanpaolo Mobile per il sistema operativo iOS. In effetti nella schermata dell’app compare un messaggio dove leggiamo: “È stato introdotto in Homepage il Patrimonio complessivo del cliente”.

Oltre a questo c’è stato anche qualche aggiornamento grafico, ma parliamo giusto di accorgimenti. Nella sezione Patrimonio quindi convergono tutte le voci che abbiamo all’attivo. È una somma, che poi si può spacchettare in varie voci. Sotto ai dati sul patrimonio si può passare a Vai a conti, dove invece la situazione finanziaria viene illustrata meglio con le cifre per tutte le voci.

Oltre alla voce patrimonio, secondo Intesa Sanpaolo è stata aggiustata anche la sezione Investimenti. Leggiamo nelle note dell’app che è stata “ottimizzata la vista dei contenuti”. Nelle ultime ore è arrivata anche una piccola guida agli utenti per capire come muoversi nell’app. Qui Intesa ha spiegato che è possibile anche aggiustare i contenuti della schermata iniziale scegliendo cosa far vedere nella sezione Patrimonio. La guida per le modifiche è abbastanza semplice: “Per cambiare l’impostazione predefinita, vai su Configura e seleziona i Prodotti che vuoi visualizzare nel Patrimonio, tra quelli di cui sei intestatario, cointestatario o delegato”.