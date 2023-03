Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi torna in una nuova versione e noi siamo pronti alle mazzate L’annuncio è stato accolto con grande entusiasmo dalla community videoludica, visto l’affetto che gravita attorno al franchise Budokai Tenkaichi. Mancano ancora parecchi dettagli, a partire dalle console su cui si potrà giocarlo.

A cura di Lorena Rao

Chi è cresciuto nell'era PlayStation 2, probabilmente si ricorderà di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, l'iconico picchiaduro sviluppato da Spike Chunsoft e pubblicato da Bandai Namco. Ebbene, dopo 16 anni di silenzio, la serie è pronta a ospitare un nuovo capitolo. A dare la notizia è la stessa software house giapponese che, in occasione del Dragon Ball Games Battle Hour di Las Vegas, ha rilasciato un teaser trailer dalle forte vibes nostalgiche. L'annuncio è stato accolto con grande entusiasmo dalla community videoludica, visto l'affetto che gravita attorno al franchise Budokai Tenkaichi.

Nuovo capitolo, remake o reboot?

Attualmente noto come Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, in realtà non è ancora chiaro come il gioco si collocherà all'interno della serie. Già in rete sono fioccate le teorie dei fan: secondo alcuni sarà un remake del primo capitolo del 2005, secondo altri sarà un reboot, ossia un nuovo inizio, per altri ancora sarà un quarto capitolo. Ancora non è dato saperlo.

Mancano info ufficiali pure sulle piattaforme (saranno incluse anche le console old gen PlayStation 4 e Xbox One?) e sulla finestra di lancio. Quel che è certo è che il gioco si trova nelle fasi iniziali dello sviluppo e che con ogni probabilità includerà i personaggi di Dragon Ball Super, data la presenza di Goku Super Saiyan Blue nelle scene finali del teaser trailer.

L'ultimo capitolo di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi è il terzo e risale al 2007. Sono anni che i fan dell'immaginario partorito da Akira Toryiama attendono un nuovo capitolo dello storico piacchiaduro in 3D. Ciò spiega l'entusiasmo scoppiato attorno al recente annuncio di Bandai Namco. Tuttavia in mancanza di notizie più concrete sul gioco, è bene attendere le prossime comunicazioni ufficiali da parte della software house giapponese per comprendere la reale natura del gioco.