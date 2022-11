Cluedo cambia le sue regole e diventa una escape room, come funziona la nuova versione del gioco Per il lancio è stata anche organizzata una versione live del gioco a Milano, Torino, Bologna e Roma. Tutti potranno giocare guidati da un agente virtuale.

A cura di Elisabetta Rosso

Sei ospite, dentro una villa con i tetti spioventi e le finestre in stile liberty. A un certo punto, come ogni volta, il dottor Black muore. Così inizia la partita di Cluedo. Il gioco iconico degli ‘50 che ha fatto scuola diventando un modello per il genere crime. Hasbro, la casa editrice di giochi statunitense, ha dato una spolverata a Cluedo e ha proposto sul mercato la sua versione contemporanea: Cluedo Escape, tradimento a Villa Tudor.

Lo scheletro narrativo rimane lo stesso, sei personaggi chiusi dentro una lussuossissima villa, l’omicidio del padrone di casa, e il mistero da risolvere. Come sempre vince chi riesce a scoprire luogo, arma del delitto, e colpevole. Tutto però in versione escape room.

Come funziona la nuova versione di Cluedo?

I giocatori si ritroveranno bloccati dentro Villa Tudor, per uscire dovranno pescare carte, risolvere puzzle e sbloccare nuove stanze. Si muoveranno dentro la tenuta risolvendo un enigma alla volta. Un tabellone dinamico e modulare in stile Escape Games, mostrerà gli indizi e rivelerà stanze mentre i giocatori cercano di risolvere il caso. L’obiettivo è raccogliere più informazioni possibili prima che la polizia irrompa dentro la stanza. Una volta fuggiti da Villa Tudor, i giocatori dovranno poi esaminare gli indizi che hanno raccolto durante la partita e formulare l'accusa corretta per vincere. Si può giocare da soli o con un massimo di sei persone. Di base Cluedo mantiene la struttura intatta e la arricchisce nel formato escape room, costringendo quindi i giocatori a collaborare e non a sfidarsi individualmente, come nella verisone originale di Cluedo.

CLUEDO ESCAPE | La nuova versione Tradimento a Villa Tudor

La versione live del gioco

Per celebrare il lancio del nuovo Cluedo Hasbro ha organizzato una versione live del gioco a Milano, Bologna, Roma e Torino, che trasformerà le città in escape room a cielo aperto. Chiunque potrà partecipare ed essere arruolato da un commissario di polizia virtuale che guiderà i giocatori grazie a suggerimenti e indizi. L’obiettivo è, come sempre, trovare la soluzione finale dell’omicidio.

L’esperienza è stata organizzata in collaborazione con Garuballi, una realtà italiana specializzata nel creare esperienze in stile escape room. Si parte il 18 novembre da Milano, Piazza Duomo e dalla settimana successiva, invece, il Tour Cluedo City Escape arriverà a Bologna, Roma e Torino.