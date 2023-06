Come sarebbero i membri della Royal Family con un lavoro normale? La satira dell’IA Un account TikTok ha pubblicato foto generate con l’IA per creare realtà alternative, tra queste c’è anche una sezione dedicata ai reali inglesi. E così Re Carlo III si trasforma in un giardiniere, Harry in uno spacciatore e Kate in una hostess.

A cura di Elisabetta Rosso

L'intelligenza artificiale (IA) è diventata il mondo delle possibilità. Sui social hanno già creato la versione di Harry Potter girato in Italia, allargato gli sfondi dei quadri iconici della storia dell'arte e immaginato l'uomo e la donna più belli del mondo. I software d'IA generativa si prestano benissimo a generare universi alternativi, basta inserire una stringa di parole e in pochi secondi creano immagini realistiche che seguono le indicazioni scritte nel prompt. Ora una pagina di TikTok, What.if_ai, ha raccolto 600.000 like. "Usiamo l'intelligenza artificiale per creare realtà alternative", si legge nella descrizione dell'account TikTok.

Scorrendo sulla pagina ci sono gallery che mostrano versioni non convenzionali della Royal Family, vestiti come se facessero lavori comuni o travestiti da personaggi di Star Wars. What.If_ai è solo uno dei tanti profili che sta usando l'IA in modo goliardico a volte provocatorio. L'idea di rielaborare il sacro, i privilegiati, gli intoccabili è radicato nella Storia. D'altronde la satira parte da qui, dal concetto di ribaltamento, e l'intelligenza artificiale diventa un nuovo strumento nazional popolare per rovesciare la realtà.

La Royal Family reinterpretata dall'IA

L'IA riesce a restituire in pochi secondi l'immagine dei potenti nei panni delle persone comuni. What.if_ai per esempio usa i software guidati dall'IA generativa per immaginare cosa farebbero i reali se non appartenessero alla Royal family. Megan vincerebbe un Oscar, Re Carlo III diventerebbe un giardiniere, Kate un'hostess, Lady Diana un'infermiera, Camilla Parker Bowls una governante, e il principe Harry uno spacciatore. L'IA disegna anche una foglia di marijuana sulla sua giacca.

C'è anche una loro trasposizione nella saga Star Wars, dove Camilla si trasforma in Darth Moul, il piccolo Principe George diventa Yoda, e Harry diventa Luke Sky Walker. Vestono anche i panni dei supereroi Marvel e DC. L'IA li disegna poi con abiti degli anni '70, e capelli cotonati gonfi di lacca, poi li traghetta in un futuro distopico dove indossano maschere antigas e tute mimetiche. C'è anche una gallery che mostra i reali in versione sovietica. Alcune imagini sono riuscite, altre meno, più che fotografie sembrano dipinti a olio con i contorni sfumati. Il rimando alla fisionimia però rimane e per questo l'effetto ribaltamento funziona.

Le fake news dell'intelligenza artificiale

Come dicevamo è semplice usare i software IA per generare immagini. Anche noi ci abbiamo provato, creando per esempio i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli, gli effetti della siccità a lungo termine, o i ritratti dei grandi personaggi della Storia. L'IA come ogni strumento funziona bene se la guidi bene. È anche vero però che dopo aver imparato qualche trucco è molto semplice creare contenuti realisti di alta qualità. E questo apre un nuovo problema: la proliferazione di fake news.

Con l'intelligenza artificiale sta prendendo forma un nuovo tipo di disinformazione, quella preventiva. Lo hanno dimostrato le foto di Putin inginocchiato, quelle di Trump arrestato dalla polizia, oppure il Papa con un piumino Moncler addosso. Le immagini non sono vere, eppure lo sembrano. Henry Ajder, esperto di intelligenza artificiale e Deepfake ha spiegato a Newsweek che per chi non ha un background nell'intelligenza artificiale sarà sempre più difficile distinguere il vero dal falso. “Queste immagini potrebbero essere condivise in spazi informativi più isolati e ristretti, dove sono inquadrate in modo diverso da persone che sono alla ricerca di conferme ed essenzialmente alla ricerca di output, immagini che mostrino Trump arrestato per suscitare indignazione o gioia in alcuni casi".