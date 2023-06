Sui social è diventata virale una versione di Harry Potter girata in Sicilia, tutto è creato dall’IA Negli ultimi giorni stanno diventando virali gli spezzoni di un film di Harry Potter diverso da quelli che abbiamo conosciuto fino a questo momento. Qui il mago creato da J.K. Rowling vive nel versione più stereotipata della Sicilia.

A cura di Valerio Berra

“Ciao, sono demonflyingfox e voglio mostrarvi cosa è possibile creare con l’intelligenza artificiale”. La presentazione di demonflyingfox è abbastanza chiara. Tutto quello che c’è dietro invece è avvolto da un certo grado di mistero. Non si sa molto di Demon Flying Fox, il Demone Volpe Volante. Il suo nome sembra arrivare dalle volpi volanti, gli enormi pipistrelli del genere Pteropus che vivono tra India e Sud Est asiatico. E in effetti i riferimenti ai pipistrelli sui social di Demon Flying Fox sono parecchi. Ma oltre a questo non è chiaro se sia una singola persona o un collettivo. Quello che è chiaro è che con l’intelligenza artificiale è piuttosto bravo.

Negli ultimi giorni stanno diventando virali dei video che mostrano come l’intelligenza artificiale immagina serie televisive e saghe cinematografiche in Sicilia. L’effetto è carico di tutti gli stereotipi che si potrebbero avere su questa regione: continui riferimenti al Padrino, vestiti neri con inserti di pizzo e paesi fermi alla fine dell’800. Se fissiamo come riferimento questa immagine della Sicilia cara solo a Hollywood, è innegabile che l’intelligenza artificiale abbia fatto un ottimo lavoro.

Harry Potter e Breaking Bad

demonflyingfox ha prodotto due video in stile siciliano. Il primo con protagonista i personaggi di Harry Potter, il secondo fatto con Breaking Bad. Su YouTube i due video hanno superato insieme le 2 milioni di visualizzazioni e sono esplosi su TikTok con decine di tagli e montaggi. Non è chiaro quanto l’ambientazione siciliana sia stata creata dall’intelligenza artificiale e quanto sia stata forzata dalla mano del creator, però il risultato è in effetti notevole. demonflyingfox non si limita a creare immagini ma costruisce intere sequenze video. Dove tutto, dalle immagini ai movimento della bocca, passando anche per la voce, sembra essere costruito dall’intelligenza artificiale.

I video di Harry Potter e Breaking Bad ambientati in Sicilia sono in italiano ma nel canale ci sono anche sequenze in inglese, come le sfilate Balenciaga di Harry Potter, e in tedesco. Qui demonflyingfox ha immaginato Star Wars in una Germania particolarmente stereotipata. Notevole anche un video in cui Gesù Cristo viene intervistato in diretta da Joe Rogan. Anche se il risultato è ovviamente clamoroso, demonflyingfox non svela come funziona il suo processo creativo.

Il rischio per le fake news

Dalle foto di Papa Francesco con il suo piumino oversize è diventato abbastanza chiaro che l’intelligenza artificiale avrebbe portato nuovi rischi per la diffusione di fake news. Con tutti questi software in grado di generale immagini realistiche è come se chiunque potesse acquisire le stesse competenze di un grafico esperto di photoshop in una manciata di minuti. Il lavoro di demonflyingfox, con dei video così nitidi e verosimili rischia però di spostare ancora più in là il potenziale delle fake news prodotte con l’intelligenza artificiale.