ChatGPT ha annunciato un nuovo aggiornamento. Ora il chatbot vuole diventare un punto di riferimento affidabile anche per chi sta cercando supporto psicologico. Spiega OpenAI in una nota: “Se qualcuno a cui teniamo si rivolgesse a ChatGPT per ricevere supporto, ci sentiremmo rassicurati? Raggiungere un “sì” senza dubbi è il nostro lavoro”.

ChatGPT riceve, processa e risponde a 2,5 miliardi di richieste al giorno. Secondo i dati diffusi da OpenAI il numero di prompt è più che raddoppiato dalla fine del 2024. In mezzo a questi prompt c’è qualsiasi cosa. Ci sono le richieste sugli itinerari di viaggio e sui costi del matrimonio. Ci sono le ricette. Ci sono i piani di studio per le sessioni, le immagini per le presentazioni e le soluzioni ai problemi di algebra. Un flusso però da cui ora ChatGPT ha deciso di cambiare dei pezzi.

"Chiedi a ChatGPT” sta diventando un po’ il nuovo “Cerca su Google”, almeno fino a quando Google non finirà di implementare la IA e cominciare a rispondere come ChatGPT. Lo stiamo già vedendo su Google AI Overview. Il primo aggiornamento è semplice. ChatGPT ora introdurrà un avviso nelle sezioni più lunghe in cui ci chiede se vogliamo continuare o staccare un po’. Il secondo è più complesso.

Il problema è che con ChatGPT c’è sempre l’illusione di parlare con qualcuno dotato di coscienza, non con un gomitolo di algoritmi. C’è già chi ha scelto ChatGPT come psicologo, chi come amico, chi anche come amante. E qui arriviamo con il secondo aggiornamento. OpenAI ha preso sul serio questa tendenza, forse troppo.

Il problema dei consigli sulla psicologia

Per evitare questo processo di personalizzazione, ChatGPT ha annunciato un nuovo aggiornamento con cui bloccare le risposte a domande troppo intime. O almeno. In cui ha deciso di non rispondere con delle frasi nette. Ecco come spiega il nuovo passaggio ChatGPT.

“Quando chiedi qualcosa come "Dovrei lasciare il mio ragazzo?", ChatGPT non dovrebbe darti una risposta. Dovrebbe aiutarti a riflettere, a fare domande e a soppesare pro e contro. Presto saranno disponibili nuovi comportamenti per le decisioni personali più importanti”.

Questo però non vuol dire che ChatGPT vuole tirarsi fuori da tutta i dialoghi incentrati sulla psicologia. Anzi. Nella nota di OpenAI dice di aver collaborato con medici, ricercatori che studiando le interazioni uomo – macchina e anche esperti sulla salute mentale per studiare ua serie di cambiamenti.

Ci poniamo una domanda: se qualcuno a cui teniamo si rivolgesse a ChatGPT per ricevere supporto, ci sentiremmo rassicurati? Raggiungere un "sì" senza dubbi è il nostro lavoro.

L’obiettivo? Rendere ChatGPT più affidabile su questi temi. Una strada interessante ma rischiosa. Come ha spiegato lo psicologo Giuseppe Lavenia a Fanpage.it affidarsi a una IA su questi temi può diventare un inganno.