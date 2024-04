video suggerito

Usano ChatGPT come wedding planner e risparmiano 5000 dollari: la storia di Maria e Ryan L'intelligenza artificiale sta aiutando i promessi sposi a organizzare meglio le nozze e risparmarmiare sul budget totale, eppure i chatbot non sono perfetti, spesso generano risposte errate o non aggiornate.

A cura di Elisabetta Rosso

Maria Cortese ha deciso che non poteva permettersi di spendere 5000 dollari per una wedding planner. Insieme al suo futuro sposo, Ryan, aveva già stabilito un budget di 34.000 dollari per il matrimonio, e così ha deciso di trovare un'alternativa. “Il preventivo ci ha spaventato, ma ora sto usando ChatGPT per organizzare ogni dettaglio del mio matrimonio”, ha raccontato al New York Post. "Sto risparmiando moltissimi soldi, e mi sono resa conto che non ho bisogno di un wedding planner, l‘intelligenza artificiale sta facendo tutto".

Inviti, disposizione dei posti, fino alla pianificazione della luna di miele. ChatGPT può essere un ottimo assistente. E infatti, secondo un recente sondaggio di Zola, un hub di nozze virtuale, il 52% delle coppie di fidanzati preferisce affidarsi ai chatbot per organizzare le nozze. Al di là della convenienza, i chatbot non sono perfetti, spesso generano risposte errate o non aggiornate. Le "allucinazioni" dell'intelligenza artificiale sono comuni, anche se ChatGPT è tra i modelli più avanzati in circolazione, queste risposte dimostrano che c'è ancora molto lavoro da fare.

Perché rivolgersi ai chatbot wedding planner

Allison Cullman, vice presidente di Brand Marketing & Strategy di Zola, ha spiegato che la comodità e l’efficienza di sistemi come ChatGPT aiutano i promessi sposi a organizzare meglio le nozze.

“L’intelligenza artificiale ha il potenziale per affrontare molti punti difficili e semplificare molti aspetti del processo di pianificazione del matrimonio”, ha raccontato al New York Post. “Può aiutare le coppie ad accelerare più attività pratiche, ma può anche essere utile per gli organizzatori che riescono a elaborare programmi dettagliati”.

Come può essere usato ChatGPT per organizzare un matrimonio

Megan Riehl, 28 anni, ha deciso di realizzare gli inviti per il suo matrimonio con Dall-E: "Abbiamo scritto nel prompt quello che avevamo in mente e il software ha generato bellissime opere d'arte per i nostri biglietti", ha raccontato al Post. “Sembrava che un artista l’avesse dipinto”. Ha aggiunto che avrebbero speso migliaia di dollari per chiedere a un graphic designer di realizzarli, usando Dall-E e Canva sono riusciti a spenderne 50 stampando 200 copie.

Zanah Hernandez, analista finanziaria di San Diego, California, ha invece scelto di usare ChatGPT per pianificare la sua luna di miele. “Ho chiesto, ‘Puoi fornirmi un itinerario di viaggio di 10 giorni con un budget compreso tra $ 4.000 e $ 6.000 con voli e hotel inclusi?”, ha raccontato Hernandez. Il chatbot ha proposto ai promessi sposi una vacanza sulla costiera Amalfitana, “è stata una bella idea, ho anche chiesto una lista di gite in barca, ristoranti ed escursioni divertenti in ogni città sulla spiaggia che avevamo programmato di visitare”.