Al via i test per l’aereo supersonico della NASA: New York – Londra in tre ore e mezza

NASA | L’X–59

L'X-59 ha ufficialmente iniziato i test di rullaggio. Il velivolo, progettato da NASA e Lockheed Martin, è il cuore del programma QueSST. L'obiettivo è sviluppare un aereo supersonico e silenzioso per minimizzare l’impatto acustico, rivoluzionando così i viaggi aerei a lunga distanza. Secondo l’agenzia spaziale, l'X-59 potrebbe ridurre il volo transatlantico da New York a Londra a circa tre ore e mezza.

Il design dell’X-59, con un muso sottile e affusolato, dovrebbe infatti spezzare le onde d’urto responsabili del fragoroso boato che caratterizza i normali voli supersonici. L’aereo potrà raggiungere una velocità massima di 1.488 chilometri orari, mantenendosi però al di sotto del rumore eccessivo che ha vietato i voli supersonici negli ultimi cinquant’anni.

I test del nuovo aereo supersonico

"Il pilota collaudatore della NASA Nils Larson e il team dell'X-59, composto da personale della NASA e dell'appaltatore Lockheed Martin, hanno completato il primo test di rullaggio a bassa velocità dell'aereo presso lo stabilimento 42 dell'aeronautica militare statunitense a Palmdale, in California", ha spiegato la NASAin un comunicato stampa.

Gli ingegneri hanno monitorato con attenzione il jet per analizzarne l’efficacia in sterzata e frenata, valutando ogni aspetto, dai sistemi di controllo alle funzioni di stabilità. La NASA sottolinea che queste verifiche sono essenziali per garantire che l’aereo sia sicuro e pronto a decollare. "Il rullaggio rappresenta l'ultima serie di test a terra dell'X-59 prima del primo volo. Nelle prossime settimane, l'aereo aumenterà gradualmente la sua velocità, fino a un test di rullaggio ad alta velocità che porterà l'aereo poco prima del punto di decollo."

Il progetto QueSST della NASA

Il QueSST rappresenta un nuovo capitolo della storia dei voli supersonici, interrotta nel 2003 con il ritiro del Concorde, il celebre aereo di linea della British Airways e di Air France. Entrato in servizio nel 1976, il Concorde era in grado di volare a oltre 2.170 km/h e, nel 1996, completò il più rapido volo transatlantico commerciale in meno di tre ore. Nonostante le prestazioni straordinarie, fu ritirato a causa di un grave disastro – l’incidente del 25 luglio 2000 a Gonesse, in Francia – e di un deficit economico insostenibile, dovuto agli elevati consumi di carburante e ai costi di manutenzione eccezionalmente alti.

Ora il progetto QueSST potrebbe riaprire il capitolo dei voli supersonici per accorciare drasticamente la durata dei voli aerei. L’agenzia ha precisato che i dati raccolti durante i test di volo dell’X-59 saranno condivisi con le autorità di regolamentazione statunitensi e internazionali. L’obiettivo è favorire l’elaborazione di nuove normative che possano autorizzare i voli commerciali supersonici sopra terra, oggi proibiti per l’eccessivo impatto acustico.