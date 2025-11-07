Addio al numero di telefono, WhatsApp lancia gli username per chattare e farsi trovare

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su WhatsApp ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Finora l'account di WhatsApp è stato legato a un numero di telefono. Ma questo sistema sta per cambiare grazie agli username. È un nuovo sistema di identificazione che permette di utilizzare WhatsApp senza dover rivelare il numero. Gli utenti potranno registrare un nome utente unico, verificato in tempo reale, che consentirà di essere contattati. E infatti, secondo quanto riportato da WABetaInfo, portale specializzato sull'app di messaggistica, nell'ultima versione beta per Android è comparso un sistema di prenotazione degli username, che permetterà agli utenti di scegliere e bloccare in anticipo il proprio nome, prima ancora che la funzione venga resa disponibile su larga scala. In questo modo sarà possibile registrare per tempo il nome desiderato, evitando che, al momento del rilascio ufficiale, i più veloci si aggiudichino gli username più ambiti.

L’arrivo degli username segna una svolta nella storia di WhatsApp. Dal suo lancio nel 2009, l’app ha sempre basato l’identità degli utenti sul numero di telefono, unico strumento per essere trovati e contattati. Un modello che la distingue da concorrenti come Telegram o Signal, dove da tempo è possibile comunicare tramite un semplice nome utente, senza dover condividere dati personali. Telegram, addirittura, due anni fa ha introdotto un sistema di aste per acquistare o vendere nickname.

Come funzionano i nuovi username su WhatsApp

La mossa risponde a un’esigenza precisa: garantire maggiore riservatezza agli utenti. In un’epoca in cui la condivisione del numero personale è vista sempre più come un rischio, l’introduzione degli username rappresenta una barriera in più contro lo spam e un modo più comodo per entrare in contatto con persone o aziende. Sempre più persone preferiscono infatti non condividere il proprio numero di telefono, soprattutto con contatti occasionali o sconosciuti. Con gli username, sarà possibile comunicare in modo diretto senza dover rivelare il proprio numero personale, un cambiamento che potrebbe ridefinire il modo in cui ci si connette su WhatsApp.

Quando arrivano gli username su Whatsapp

Come per ogni novità, sono previste alcune regole: gli username dovranno contenere almeno una lettera, potranno includere numeri, punti o underscore, ma non potranno iniziare con “www.” né utilizzare lettere maiuscole. Per ora non c’è ancora una data ufficiale di lancio, ma i test in corso fanno pensare che il debutto globale arriverà nel 2026.