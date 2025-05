video suggerito

Su WhatsApp può esserci un modo per nascondere il tuo numero di telefono: cos’è la funzione Username In una versione Beta dell’app di WhatsApp è stato trovato un modo per nascondere il proprio numero di telefono. Nella versione 25.17.10.70 di WhatsApp per il sistea operativo iOS si può scegliere uno username per nascondere il numero a cui è legato l’account nei gruppi dove sono presenti persone che non sono fra i nostri contatti. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valerio Berra

L’ultima Beta lanciata da WhatsApp lascia spazio a una nuova funzione. È un cambiamento piccolo che potrebbe migliorare il modo in cui stiamo nei gruppi WhatsApp. Nella versione dell’app 25.17.10.70 per il sistema operativo iOS c’è una funzione che introduce il concetto di username. A scrivere è il blog specializzato WABetaInfo, piattaforme che si occupa di analizzare il codice dell'app in cerca di nuove funzioni.

In breve, se questa funzione verrà attivata sarà possibile nascondere il proprio numero di telefono e presentarsi agli altri solo con uno username. Non serve dire che questo passaggio diventa molto comodo quando veniamo aggiunti a gruppi che contengono persone che non consociamo o a cui non vogliamo dare il nostro numero privato.

Una funzione del genere è già stata implementata su Telegram, dove si possono scegliere diversi livelli di privacy. Si può mettere uno username e poi decidere e lasciare in chiaro il proprio numero di telefono oppure se nasconderlo del tutto. Certo, il risultato è che nei gruppi, soprattutto in quelli più numerosi, capita di trovare dei profili che non si riescono a ricollegare a un'identità.

Come funzionerà lo Username di WhatsApp

Da quello che possiamo leggere, non ci sono delle regole per la scelta dello username. Come scrive anche HDBlog si cercherà di evitare formule troppo complesse: dovrà esserci almeno una lettera, niente caratteri maiuscoli, niente punti all’inizio o alla fine o url di siti internet. La lunghezza dell’username dovrà essere tra i 3 e i 30 caratteri.

Quando sarà disponibile la funzione Username su WhatsApp

Come sempre, le funzioni Beta non sono funzioni ancora definitive. Possono entrare nel codice dell’applicazione ed essere rilasciate in un aggiornamento ufficiale oppure possono restare nei cassetti degli sviluppatori per sempre. Non sappiamo quindi quando e se verrà implementata questa funzione.