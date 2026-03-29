Abbiamo analizzato l’audio di Santanché che gira sui social “Se salto io saltano tutti”: storia di un falso

Abbiamo seguito le tracce di un audio che sta circolando in questi giorni sui social. È attribuito a Daniela Santanché e parla di camerati e ricatti. Per quanto improbabile, l’audio sta raccogliendo migliaia di visualizzazioni su tutte le piattaforme. Abbiamo analizzato la storia della sua diffusione.

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È una traccia audio di pochi secondi. Si sente una voce simile a quella di Daniela Santanché, ormai ex ministra dopo le dimissioni forse non esattamente volontarie: “Voglio essere molto chiara, non intendo andare sotto processo. Se salto io allora salterà tutto il governo, da Meloni a La Russa. E tutti gli altri camerati. I processi dovranno andare in prescrizione e chi ha orecchie per intendere intenda”. L’algoritmo di TikTok ha cominciato a riproporlo negli ultimi giorni. I video che vengono usati con questo audio sono molto artigianali. Vecchie foto di Santanché, screenshot di giornali. Lo abbiamo analizzato per capire da dove arriva. A meno di casi molto improbabili, si tratta di un falso.

Partiamo dal file audio. Lo abbiamo estratto dai video e inserito in una serie di piattaforme dedicate ai contenuti creati con l’intelligenza artificiale. I risultati sono quasi sempre gli stessi. Vi lasciamo qualche esempio in base ai test che abbiamo fatto. Una premessa: i sistemi per capire se un audio è stato realizzato con un’intelligenza artificiale non sono perfetti, soprattutto quando l’IA usata non è una di quelle più note.

Detector24 | L’audio è considerato deepfake: 92,7% di probabilità

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Mettiamola così. Facendo una media dei risultati ottenuti, possiamo sostenere che l’audio di Daniela Santanché che abbiamo sentito sia mediamente riconosciuto come un falso. Solo un caso su quattro lo vede come originale. A orecchio le parti più simili ai prodotti dell’intelligenza artificiale sono anche quelle più problematiche: “Se salto io allora salterà tutto il governo, da Meloni a La Russa. E tutti gli altri camerati. I processi dovranno andare in prescrizione e chi ha orecchie per intendere intenda”. Ma c’è di più.

Le fonti dell’audio attribuito a Daniela Santanché

L’audio circola da tempo e si muove solo in quelle che rubando una definizione della storiografia sono fonti secondarie. Lo abbiamo trovato ripreso da piccole pagine social, creator che commentano le notizie del giorno, meme a tema politico e pagine molto schierate su aree politiche opposte a quelle di Daniela Santanché. Non ci sono mai riferimenti diretti alle fonti. Anzi. A volte questi video vengono validati da screenshot di articoli di giornale. Abbiamo verificato anche quelli. Un video mette questo audio sotto un titolo del Fatto Quotidiano: “I PM: “Il processo Visibilia a rischio prescrizione” dopo rinvio a settembre dell’udienza. L’articolo originale è stato pubblicato nel luglio del 2025. Non ci sono riferimenti all’audio, ai camerati o ad altri contenuti simili.

E ancora. In un altro video l’audio è montato sotto lo screen del quotidiano la Repubblica con un titolo dove leggiamo: “Santanché: chi pensa di indagarmi farà la fine di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone i magistrati pensino al popolo e non tocchino i politici”. Inutile dire Google non restituisce nessun risultato cercando questo titolo, se non questo video pubblicato nel gruppo Facebook Sei di Copertino Se.

Il video all’origine di tutto

Una delle prime clip da cui è partito tutto risale a luglio 2025. Questa volta non è solo un audio ma un video di Santanché, dove l'ex ministra è vestita con una giacca arancione in quella che sembra una conferenza stampa. Abbiamo analizzato l'immagine: viene da una conferenza di Fratelli d'Italia del marzo 2025. Abbiamo riascoltato le dichiarazioni diffuse dalle agenzie stampa e rivisto i video di quel giorno. Non compaiono affermazioni del genere, anzi. Santanché ribadiva la stabilità del governo.

L’effetto domino: dentro al tunnel dell’audio fake

Nonostante questo, l’audio inizia a girare. Forse anche perché contiene gli ingredienti perfetti. È strano ma la voce è verosimile. Sorprende l’utente. Contiene elementi che lasciano subito intendere un complotto e un sistema di ricatti. È per questo che è esploso. Lo troviamo riprodotto in decine di video e commentato da creator che strizzano gli occhi al pubblico. Da TikTok arriva su altri media. E spesso si gioca proprio sull’ambiguità dell’audio. Un creator ha pubblicato un Reel su Facebook in cui si esibisce in una serie di espressioni stupite a favore di camera mentre fa andare l’audio in sottofondo per poi chiedere con “Se fosse un audio vero sarebbe gravissimo, ma non è vero. Vero?”

Forse il picco di questa diffusione sovradimensionata per un audio nato da una piccola pagina che usa l’IA per fare un po’ di propaganda è arrivato due giorni fa su TikTok. Qui l’audio attribuito a Santanché diventa la colonna sonora di una clip in stile anime dedicata allo scontro tra l’ex ministra e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: Santanché sembra animata da un vento che enfatizza la sua aura mentre gli occhi brillano di rosso. Poi la scena si sposta su una Giorgia Meloni in stile ammiraglio della marina. Ecco, qui è più facile dimostrare che non siamo davanti a una scena realmente avvenuta.