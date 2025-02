Perché i nuovi farmaci per dimagrire riducono anche il consumo di alcolici, l’effetto osservato in uno studio

video suggerito

I farmaci per dimagrire, inclusa la semaglutide (Wegovy e Ozempic), possono ridurre il consumo di alcolici in modo simile a come riducono il consumo di cibo e, di conseguenza, la perdita di peso: un nuovo studio clinico ha fornito le prove dell'effetto.

A cura di Valeria Aiello

I nuovi farmaci per dimagrire, come la semaglutide (wegovy e ozempic) possono promuovere anche la riduzione del consumo di alcolici, probabilmente per la loro azione a livello dei centri cerebrali di regolazione della fame, che spingono un individuo a desiderare sia meno cibo che meno alcol / iStock

I nuovi farmaci per dimagrire, come la semaglutide (Wegovy e Ozempic), che funziona imitando l’azione di un ormone intestinale chiamato peptide-1 simile al glucagone (GLP-1), possono ridurre il consumo di alcolici in modo simile a come riducono il consumo di cibo e, di conseguenza, promuovono la perdita di peso. Le prove dell’effetto sono state dettagliate nel primo studio clinico che ha valutato l’uso di questi farmaci in adulti con disturbi legati all’abuso di alcolici e non cercavano un trattamento per la dipendenza.

La semaglutide, inizialmente utilizzata per trattare il diabete di tipo 2 e poi approvata come trattamento per l’obesità e sovrappeso, ha mostrato di poter contribuire a ridurre il rischio di diverse condizioni mediche, inclusi infarti e ictus, ma i suoi benefici nel ridurre il consumo di alcolici in persone dipendenti non erano stati ancora valutati in uno studio che confrontasse l’efficacia del trattamento nella dipendenza dagli alcolici rispetto a un placebo.

Cosa dice lo studio su semaglutide e riduzione del consumo di alcolici

Secondo il primo studio clinico randomizzato, rispetto a un placebo, la semaglutide riduce il consumo di alcolici, diminuendo significativamente il desiderio settimanale nelle persone dipendenti. Lo studio, di fase 2, ha coinvolto 48 persone con un’età media di 40 anni (34 donne e 14 uomini) che sono state divise in due gruppi, di cui metà ha ricevuto iniezioni settimanali di semaglutide a basso dosaggio per 8 settimane e l’altra metà un placebo.

Le persone che hanno ricevuto semaglutide hanno ridotto la quantità di alcol consumata, mostrando una riduzione di circa il 40% del numero di drink consumati settimanalmente rispetto a coloro che erano stati trattati con placebo.

“Non abbiamo avuto prove di effetti collaterali significativi o problemi di sicurezza con il farmaco in questa popolazione e abbiamo scoperto complessivamente che il trattamento con segmaglutide ha ridotto la quantità di alcol consumata dalle persone” ha spiegato il dottor Christian Hendershot dell’Istituto per la Scienza delle Dipendenze dell’Università della California del Sud e co-autore principale dello studio.

L’analisi ha inoltre rilevato che quasi il 40% delle persone trattata con semaglutide non ha consumato alcolici nell’ultimo mese di trattamento, rispetto al 20% del gruppo trattato con placebo, suggerendo possibilità di una de-escalation coerente con un effetto di sazietà provocata dal farmaco, legato alla sua azione sui centri di regolazione della fame nel sistema nervoso centrale.

“Il probabile percorso meccanicistico è quello di smorzare gli stimoli cerebrali che spingono un individuo a desiderare sia meno cibo che meno alcol” ha affermato il dottor Stephen Burgess, responsabile del gruppo di ricerca presso l'MRC Biostatistics Unit dell'Università di Cambridge che non è stato coinvolto nello studio.

“Attualmente non è chiaro se gli individui che interrompono il trattamento manterranno uno stato di alcol sano dopo il trattamento, il che richiederà studi più ampi e più lunghi sulla questione – ha aggiunto Burgess – . Tuttavia, questo studio serve come indicazione iniziale che semaglutide e farmaci simili per la perdita di peso possono essere utili per il trattamento del disturbo da uso di alcol, almeno nel breve termine”.