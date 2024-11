video suggerito

La semaglutide, il farmaco che fa perdere tanti chili, elimina anche il dolore al ginocchio Un team di ricerca internazionale ha dimostrato che la semaglutide è in grado di ridurre sensibilmente – e in diversi casi eliminare – il debilitante dolore al ginocchio causato dall'osteoartrite, una condizione che colpisce un numero enorme di persone in tutto il mondo.

A cura di Andrea Centini

La semaglutide, un farmaco innovativo per perdere peso, è in grado di attenuare in modo significativo il dolore al ginocchio causato dall'osteoartrite, una condizione che affligge centinaia di milioni di persone in tutto il mondo abbattendone la qualità della vita. In diversi pazienti è persino in grado di eliminare del tutto la sofferenza all'articolazione, ponendosi come una vera e propria cura. È quanto emerso da un nuovo studio che ha evidenziato l'ennesimo beneficio offerto da questa molecola rivoluzionaria, originariamente progettata per combattere il diabete e successivamente dimostratasi molto efficace contro i chili di troppo. Non a caso lo stesso principio attivo viene commercializzato sia come farmaco contro la “malattia del sangue dolce” (come l'Ozempic) che come farmaco dimagrante (Wegovy). In precedenza altri studi avevano dimostrato un'efficacia contro cancro, dipendenza da fumo, malattie renali e altre condizioni, oltre a ridurre il rischio di morte per tutte le cause.

A determinare che la semaglutide è in grado di abbattere il dolore al ginocchio – spesso lancinante – causato dall'osteoartrite è stato un team di ricerca internazionale guidato da scienziati dell'Ospedale Universitario di Copenhagen – Bispebjerg e Frederiksberg, che hanno collaborato a stretto contatto con i colleghi di molteplici istituti. Fra quelli coinvolti la Scuola di Medicina dell'Università di Louisville (Stati Uniti), l'Ospedale dell'Università Paris Cité (Francia), il Dipartimento di Endocrinologia, Obesità e Nutrizione del Vestfold Hospital Trust, l'Università di Toronto (Canada) e molti altri. Ha partecipato anche la casa farmaceutica danese Novo Nordisk, che commercializza la semaglutide. I ricercatori si sono concentrati sugli effetti contro l'osteoartrite al ginocchio perché è una malattia cronica e degenerativa particolarmente diffusa e associata all'obesità; essa si caratterizza per il progressivo deterioramento della cartilagine dell'articolazione, determinando dolore, gonfiore, rigidità e altri sintomi. Può essere così dolorosa e debilitante da impedire di camminare. Il peso in eccesso può catalizzare il consumo della cartilagine del ginocchio esacerbando la sintomatologia. Per i pazienti obesi rappresenta una sfida significativa poiché a causa del dolore diventa difficile anche poter praticare attività fisica per ridurre il peso.

Per verificare se la semaglutide fosse efficace anche contro il dolore al ginocchio dell'osteoartrite i ricercatori coordinati dal reumatologo Henning Bliddal hanno coinvolto in uno studio ad hoc oltre 400 pazienti di 11 Paesi diversi, con un indice di massa corporea (BMI – Body Mass Index) superiore a 30 (la media era di 40,3) e un punteggio medio del dolore articolare di 70,9 (su una scala da 0 a 100). L'età media era di 56 anni e nell'80 percento dei casi si trattava di donne. I partecipanti sono stati divisi in due gruppi: quello d'intervento con iniezioni settimanali di semaglutide da 2,4 milligrammi e il gruppo di controllo con un placebo. Alla settimana 68 sono stati rilevati gli effetti sul peso e sul dolore al ginocchio. Per quanto concerne la perdita di peso, la riduzione media è stata del 13,7 percento nel gruppo semaglutide e del 3,2 percento in quello placebo, mentre il punteggio del dolore WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index) mediamente si è ridotto di 41,7 punti nel primo gruppo e di 27,5 punti nel secondo. A tutti i partecipanti erano stati assegnati attività fisica e dieta ipocalorica.

In diversi pazienti trattati col farmaco il dolore si è ridotto a tal punto da sparire completamente, tanto da non poter proseguire la sperimentazione. “Hanno ricevuto una terapia così efficace che sono stati più o meno curati e sono stati esclusi dallo studio”, ha dichiarato a Nature il professor Bliddal. In molti hanno notato un netto e significativo aumento della mobilità, che ha permesso loro ad esempio di affrontare le scale e altre attività quotidiane precedentemente ritenute un calvario a causa del dolore.

I ricercatori ritengono che la semaglutide, un agonista del peptide 1 simile al glucagone (GLP-1) che induce il senso di sazietà, sia efficace contro l'osteoartrite non solo perché togliendo il peso si riduce la pressione sul ginocchio e quindi il dolore diminuisce (fino a sparire nei casi migliori), ma anche perché il farmaco ha note proprietà antinfiammatorie, di cui possono beneficiare anche le articolazioni. L'unico “problema” è che la semaglutide è un farmaco costoso quando non rimborsato dal sistema sanitario e inoltre la prescrizione contro l'osteoartrite del ginocchio sarebbe off-label in assenza di diabete, obesità o sovrappeso con altre condizioni. Senza dimenticare che alla fine della terapia il peso e il dolore possono aumentare di nuovo. Poiché tuttavia il numero di persone che soffre di osteoartrite è altissimo, non si può escludere che in futuro il principio attivo possa essere dedicato anche esplicitamente a questa condizione. I dettagli della ricerca “Once-Weekly Semaglutide in Persons with Obesity and Knee Osteoarthritis” sono stati pubblicati sul The New England Journal of Medicine.