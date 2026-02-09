Morto Antonino Zichichi, il fisico aveva 96 anni: era uno dei volti più noti della scienza in Italia

Il fisico e divulgatore italiano aveva 96 anni. Tra le sue scoperte più importanti quella dell’antideutone, una particella di antimateria costituita da un antiprotone e un antineutrone.

È morto a 96 anni il fisico italiano Antonino Zichichi. Nato a Trapani nel 1929, con i suoi studi ha dato un contributo fondamentale alla fisica delle particelle elementari e alla fisica nucleare. Tra le sue scoperte più significative ricordiamo quella registrata nel 1965 quando il gruppo di ricerca da lui guidato presso il Cern di Ginevra osservò per la prima volta l'antideutone, la particella di antimateria formata da un antiprotone e un antineutrone.

Chi era Antonino Zichichi

La notizia della sua morte è arrivata in questi minuti da fonti vicine alla comunità scientifica, come spiega Ansa. Zichichi è ricordato anche per la sua battaglia contro l’astrologia e le superstizioni che lui definiva al pari di una “Hiroshima culturale”.

Come scienziato ha assunto posizioni anche piuttosto forti che non sempre hanno incontrato il favore della comunità scientifica. È stato considerato una figura controversa ad esempio per il suo credo cattolico e per le sue critiche alla teoria dell’evoluzionismo di Darwin, in cui ha sempre rivendicato di non credere, definendola priva di sufficienti fondamenti scientifici. Ha anche più volte negato l'esistenza di un legame tra l'azione antropica e la crisi climatica.