Vincenzo Schettini a Sanremo: cos’è la collaborazione con la Presidenza del Consiglio

Vincenzo Schettini, 48 anni, è un professore di fisica e divulgatore scientifico. Sui social ha ormai un impero mediatico. Questa sera sarà presente al Festival di Sanremo dove parlerà di dipendenze. È un intervento programmato all’interno di una collaborazione con la Presidenza del Consiglio.

La presenza di Vincenzo Schettini al Festival di Sanremo è stata confermata. Questa sera il volto della Fisica Che Ci Piace salirà sul palco dell’Ariston ospite della quarta serata per un intervento. La sua presenza è stata confermata da Claudio Fasulo, vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai durante l’ultima conferenza stampa. Una dichiarazione arrivata per smentire le voci di un passo indietro dopo il caso che si è aperto in questi giorni dopo la sua intervista al podcast di Gianluca Gazzoli.

Schettini, 48 anni, è un creator e professore di fisica. Abbiamo dedicato un approfondimento a come ha costruito il suo impero mediatico con video di divulgazione scientifica. Sul palco di Sanremo però non parlerà di scienza ma di dipendenze. Sempre Fasulo: “In questa serata parleremo di dipendenze giovanili, da alcol, droga, dal digitale con Vincenzo Schettini che ci sarà stasera. La presidenza del Consiglio ha avviato una collaborazione con lui”.

Come nasce la collaborazione con la Presidenza del Consiglio

Il Festival di Sanremo non è la prima occasione in cui Vincenzo Schettini compare in una campagna legata alla Presidenza del Consiglio. Il volto della Fisica Che Ci Piace è stato visto in almeno altre due occasioni negli ultimi mesi in eventi legati alla Presidenza del Consiglio. Lo possiamo vedere direttamente dal sito di Palazzo Chigi dove Schettini compare in due comunicati stampa.

Il primo lancio risale al 4 novembre 2025, in occasione della presentazione della VII Conferenza Nazionale delle Dipendenze. Un evento previsto per il 7 e 8 novembre a Roma. Qui viene riportato che Schettini faceva parte degli invitati del panel “Droga: da che parte stanno i media?”. Insieme a lui anche Alberto Barachini, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’Informazione e Vittorio Brumotti, inviato televisivo.

La seconda volta risale al 18 novembre. Qui invece Schettini compare per la presentazione dell’indagine MOIGE – “Venduti ai minori”. Leggiamo: “Schettini ha regalato un’immagine, semplice ma evocativa, per indicare la direzione da intraprendere. L’immagine è quella della calamita: poiché i giovani si muovono in base a ciò che li attrae, il primo compito degli adulti è quello di attivare “campi elettromagnetici” positivi, per attirare la loro attenzione”. E ancora. Schettini compare in un intervento sempre sulle dipendenze anche a inzio dicembre sul palco di Atreju, l'evento organizzato da Fratelli d'Italia.

Il silenzio sulle pagine social

In tutto questo Schettini non ha pubblicato nulla sui social. Non ci sono comunicazioni sui suoi canali Instagram, non si legge nulla su Facebook. Potevamo aspettarci che un’ospitata del genere fosse rilanciata con più forza, visto che Schettini si è occupato anche di musica sui social. Invece mentre scriviamo questo articolo non troviamo niente, né sulle pagine della Fisica Che Ci Piace e nemmeno in quelle personali.