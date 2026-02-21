Come guadagna Vincenzo Schettini: gli affari della Fisica che ci Piace

Vincenzo Schettini, classe 1977, è uno dei professori più noti sulle piattaforme social. Di recente le sue parole al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli sono diventate il centro di un dibattito sul ruolo della cultura. Negli ultimi anni Schettini con il brand La Fisica Che Ci Piace ha messo insieme un impero mediatico.

Vincenzo Schettini, 48 anni, insegnante. Negli ultimi anni è diventato uno dei divulgatori più noti sui social. La sua pagina La Fisica Che Ci Piace ha oltre 3,4 milioni di follower su Instagram. Quasi un milione di iscritti su YouTube. E ancora 2 milioni di follower su TikTok. Considerando gli standard di riferimento italiani il suo è un impero mediatico. Negli ultimi giorni Schettini è finito al centro di un dibattito nato dopo una sua intervista al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli. In un passaggio in cui parla del futuro della scuola Schettini spiega che secondo lui nel futuro della scuola ci saranno sempre più insegnanti che seguiranno la strada della divulgazione.

La professione cambia: il lavoro a scuola diventa part time mentre quello online può trasformarsi anche in un’attività a pagamento. “Gli insegnanti che sono a scuola come me cominceranno a proporre i loro contenuti online anche a pagamento”. Sul dibattito seguito a queste frasi vi lasciamo l’ultimo numero de La Nostra Scuola, la newsletter di Fanpage.it dedicata proprio al mondo della scuola. Ora. I punti su questo tema sono parecchi e molti sono anche già stati affrontati. C’è forse solo un punto in più: come guadagna Vincenzo Schettini? La sua attività come divulgatore sui social segue un modello di business che abbiamo già visto. O meglio: intreccia modelli diversi che partono dai video di YouTube e finiscono nelle figurine Panini.

Quali sono i flussi di guadagno di Vincenzo Schettini

Partiamo da un punto. Vendere non è l’unico modo per monetizzare da un video. Ci sono youtuber che sono diventati milionari pubblicando video senza nessuna forma di limitazioni. Una base di iscritti che si avvicina al milione è già un buon modo per monetizzare. Eppure i soldi su questa piattaforma non si fanno dagli iscritti ma con le visualizzazioni. E quelle non vanno benissimo.

Leggi anche Perché il ritorno dei pulsanti fisici nelle auto di nuova generazione è una buona notizia per i guidatori

I video dell’ultimo anno superano di rado le 100.000 visualizzazioni. E anche quelli che vanno oltre questa soglia si fermano poco dopo. C’è solo un video best seller che supera effettivamente un milione di visualizzazioni. Insomma: nonostante il potenziale sia ampio, almeno nell’ultimo anno YouTube non dovrebbe essere stata un’attività particolarmente redditizia. Ma YouTube è solo l’inizio. Alla prima voce di monetizzazione troviamo le pubblicità, quando il creator presta il suo volto per creare un contenuto dedicato al brand. La classica attività da testimonial insomma. L’ultima la troviamo sul profilo Instagram di Schettini: è un video sulla fisica delle turbolenze creato in collaborazione con Ita Airways.

E poi come molti influencer Schettini monetizza anche fuori dalle piattaforme. Qui invece l’elenco è abbastanza lungo. Partiamo dal grande classico: il libro. O meglio i libri: Dal 2022 al 2025 ci sono tre libri pubblicati da Schettini, tutti pubblicati da Mondadori Electa. Parliamo della collana che fin dalla prima ondata di YouTube ha pubblicato libri scritti da creator. I tre volumi sono tutti una variante del brand: La Fisica che Ci Piace, Ci vuole un fisico bestiale e La Vita che Ci Piace.

Non solo. Il sito di Schettini sembra funzionare come un giornale. Ci sono anche degli articoli, non firmati da lui e una pubblicità che compare durante la lettura. C’è poi il programma tv: La Fisica dell’Amore. Due stagioni su Rai 2. Ci sono gli spettacoli a teatro. Da qui al 21 maggio sono già fissati altri 20 spettacoli, con un ritmo in effetti notevole. Il primo della lista è sold out ma abbiamo controllato anche i posti disponibili nelle date successive dalla piattaforma TicketOne. Nelle prossime quattro date non ci sono sold out ma la maggior parte dei biglietti risulta sicuramente già venduta con la prevedibile differenza che i teatri con più posti sono più difficili da riempire.

L’ultima voce del guadagno di Schettini è l’oggettistica. Anche qui ritroviamo due classici: c’è l’album di figurine e ci sono i giochi da tavolo. L’album di figurine è creato con Panini, i giochi da tavolo con Headu.