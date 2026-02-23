Giallo su “La Fisica Che Ci Piace”: ora sono spariti oltre 100 video dal canale di Vincenzo Schettini

Secondo un’analisi dei dati social, nella giornata di ieri il canale YouTube La Fisica Che Ci Piace del prof-influencer Vincenzo Schettini ha cancellato o nascosto 104 video. La rimozione di massa è avvenuta all’indomani dal montare delle polemiche riguardo i suoi presunti metodi d’insegnamento.

Il canale YouTube "La Fisica Che Ci Piace", che ha reso celebre l'insegnante e creator Vincenzo Schettini, ha cancellato o nascosto più di cento video nelle ultime ore. La rimozione è arrivata dopo le dichiarazioni di una ex allievo che ha raccontato le insolite modalità con cui si svolgevano le lezioni, con telefoni affidati agli studenti per le riprese, spiegazioni interrotte per sistemare le inquadrature e l'invito a seguire le dirette pomeridiane in cambio di voti più alti.

Prima ancora dell'intervista allo studente raccolta dal magazine MOW, Schettini era già al centro di polemiche dopo una dichiarazione controversa rilasciata circa un mese fa nel corso del podcast BSMT condotto da Gianluca Gazzoli. In quell'occasione, il prof influencer sembrava auspicare un futuro in cui anche le lezioni dei docenti potessero diventare contenuti a pagamento. Adesso questa nuova mossa rischia di alimentare nuovi interrogativi per i suoi numerosi follower.

Il caso dei video scomparsi

"La Fisica Che Ci Piace" è il canale di divulgazione gestito da Schettini. Vanta 905 k di iscritti e propone lezioni, approfondimenti e riflessioni sul mondo della Fisica e della Matematica. Il linguaggio è volutamente diretto, informale, per arrivare al cuore degli studenti (e degli utenti) e rendere comprensibili anche i concetti più complessi attraverso esempi e metafore. Grazie al successo dei suoi video, oggi Schettini si trova a gestire un piccolo impero mediatico.

Stando alle analisi del sito Social Blade, piattaforma online che riporta le statistiche e le prestazioni dei canali presenti sui social media, il canale YouTube avrebbe però rimosso (o oscurato) 104 video nel corso della giornata di domenica 22 febbraio. Abbiamo fatto qualche verifica e in effetti qualcosa non torna.

Screen dal sito Social Blade che mostra la rimozione (in rosso) dei 104 contenuti.

Credits: Socialblade.com

Al momento, su "La Fisica Che Ci Piace" risultano caricati circa 1.300 video (YouTube nella sua home approssima le cifre). Inserendo il link del canale su WayBack Machine, una sorta di macchina del tempo che attinge da un vasto archivio digitale per visualizzare le versioni precedenti di una pagina web, risulta però che il 13 febbraio 2026 – ultima data "immortalata" dal sito – i video indicati in homepage erano circa 1.400. Vista la ristretta forbice temporale, sembra che all'appello manchino proprio quel centinaio di contenuti spariti nella giornata di ieri.

La variazione nel numero di video pubblicati sul canale La Fisica Che Ci Piace tra il 13 e il 23 febbraio 2026.

Quali sono i video spariti

YouTube non permette di sapere con esattezza quali video siano stati rimossi e anche WayBack Machine può aiutarci fino a un certo punto, poiché le pagine in archivio non sono navigabili e consultabili come quelle attualmente attive. Procedendo per tentoni siamo però riusciti a scovare almeno una playlist composta da tre video (il titolo: "risoluzione CIRCUITO ELETTRICO MISTO") che dieci giorni fa era presente sul canale e che oggi non è più disponibile.

Il risultato della ricerca della playlist su YouTube.

"La Fisica che ci Piace" è attivo dal 2015 e le testimonianze dell'ex studente risalgono al biennio 2018-2019. Tuttavia non avendo a disposizione lo storico del canale non è possibile risalire alle date di caricamento dei video spariti. Sulla newsletter di Selvaggia Lucarelli, che dopo gli ultimi sviluppi ha iniziato a occuparsi del caso, un altro ex studente afferma che alcuni dei video eliminati sarebbero stati girati in classe.

Non possiamo però sapere con certezza i motivi dietro questa mossa. Forse si tratta di una normale operazione di smaltimento di video obsoleti e non più funzionali al progetto. Forse era qualcosa di programmato da tempo. Certamente le tempistiche e le dimensioni della rimozione lasciano spazio a più di qualche domanda.