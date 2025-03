La clinica della longevità che costerà 250.000 dollari all’anno: tra i pazienti il fratello di Elon Musk

video suggerito

L' Extension Health è una clinica di longevità aperta a Manhattan, New York, la cui caratteristica è quella di offrire terapie che promettono di sfidare l'invecchiamento e ottimizzare corpo e mente con trattamenti da migliaia di dollari. Tra i clienti anche anche reali e personaggi famosi come il fratello di Elon Musk.

Non è una novità, la ricerca di una vita lunga e sana sta diventando sempre più un'ossessione. Ne sono prova storie come quella di Bryan Johnson, l'imprenditore miliardario della Silicon Valley che alla disperata ricerca di un modo per rimanere giovane è arrivato perfino a farsi iniettare il sangue del figlio. O il sempre più diffuso interesse per le pratiche di biohacking, un insieme di tecniche, mediche e non, che puntano a ottimizzare il corpo e i meccanismi biologici. Noi di Fanpage.it abbiamo partecipato a un ritiro in Italia per per raccontare cosa succede e in cosa consistono le tecniche utilizzate.

Il fatto è che l'ossessione per la longevità può essere anche molto costosa, soprattutto se attecchisce in ambienti molto facoltosi. Per avere un'idea di cosa stiamo parlando basta dare un occhio al listino dei prezzi della Extension Health, una clinica di longevità aperta a Manhattan, New York, la cui caratteristica – come anticipa il nome stesso – è quella di offrire terapie che promettono di sfidare l'invecchiamento.

Quali sono i servizi della clinica

"Prendete il controllo della vostra salute con una diagnostica all'avanguardia e terapie avanzate, tutto in un unico luogo", si legge sul sito ufficiale della clinica che già nello stile evoca atmosfere futuriste alla "Vanilla Sky". Sfogliando le prestazioni offerte ci si rende conto fin da subito che non si tratta di una clinica tradizionale: tra i servizi offerti ci sono quelli per "migliorare il tuo umore e la funzione cognitiva", "migliorare le prestazioni atletiche e il recupero", "ridurre il dolore e l'infiammazione" o "estendere la mia salute".

Vengono offerte anche tecniche poco note come l'infusione endovenosa di vitamine e minerali, la plasmaferesi, che promette di "filtrare gli agenti patogeni indesiderati dal tuo plasma per il rinnovamento totale del corpo", o ancora la terapia dell'ozono, che secondo il sito della cinica attraverso dovrebbe "riattivare il sistema immunitario ed eliminare virus, funghi e batteri". Ci sono poi terapie per il benessere mentale come il "complete neuro-reset", che dovrebbe "sciogliere lo stress, permettendoti di trovare il tuo equilibrio".

Ora, senza entrare nel merito dell'efficacia e del valore scientifico di questi trattamenti, ciò che stupisce sono i prezzi: vanno da un minimo di 250 dollari fino anche a 2000 dollari a trattamento. Ad esempio una seduta di complete neuro-reset costa minimo 1.500 dollari.

Vip e reali tra i clienti

Fatto sta che la lista dei clienti che frequentano la clinica cresce di giorno in giorno: come racconta al New York Post, il fondatore dell'Extension Health, il dottor Jonathann Kuo, la clinica è frequentata anche da atleti di fama mondiale, vip e reali. Tra questi ci sono anche Kimbal Musk, il fratello del più noto Elon Musk, e il regista di "It Ends with Us" La La Anthony.

Dato il grande successo, il dottor Jonathann Kuo ha ora in progetto di lanciare presto un piano di abbonamento annuale al costo di circa 250.000 dollari. Accanto a questo piano, che coprirà "i test e le terapie più avanzati disponibili", l'idea di Kuo è quella di offrire anche due abbonamenti "a prezzi accessibili": costeranno non meno di 10.000 dollari all'anno.