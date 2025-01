video suggerito

Il segretario alla Salute di Trump è un biohacker: "Kennedy Jr autorizzerà esperimenti estremi sul corpo" L'influenza e il ruolo di Kennedy potrebbero spingere verso una deregolamentazione e promuovere trattamenti scientificamente non provati. Tra questi, prodotti a base di cellule staminali, ossigeno terapia iperbarica e della terapia chelante.

A cura di Elisabetta Rosso

Robert F. Kennedy Jr. si chiude in camere iperbariche, assume "una manciata di vitamine ogni giorno", e si inietta composti in grado di eliminare i metalli presenti nel suo corpo. È un biohacker, di quelli che sperimentano sul proprio corpo terapie estreme per invertire il processo di invecchiamento. Robert F. Kennedy Jr., però, è anche stato scelto per guidare il Department of Health and Human Services, che supervisiona agenzie come la FDA, i Centers for Disease Control and Prevention e i National Institutes of Health. La sua devozione alle terapie alternative scientificamente non testate da un lato, e l'ascesa politica come massimo funzionario sanitario del Paese dall'altro, creano la tempesta perfetta per spalancare le porte alla pseudoscienza negli Stati Uniti.

Kennedy da tempo critica la Food and Drug Administration e le sue "campagne aggressive" per bloccare rimedi non testati, trattamenti con cellule staminali, con ossigeno iperbarico e terapie chelanti. Metodi che lo stesso Kennedy sperimenta sul suo corpo e promuove. In un'intervista del 2023 ha raccontato la sua routine di integratori, "assumo una manciata di vitamine ogni giorno". Ha anche ammesso di "non avere idea di cosa facciano", sebbene le abbia pubblicizzate come cure per il covid-19 e il morbillo.

La pseudoscienza dei biohacker affonda le sue radici in un panorama ben nutrito di filosofie che hanno instillato nella Silicon Valley il sogno di vivere per sempre. Da anni infatti gli imprenditori californiani sono stati affascinati dal movimento del sé qualificato. Un insieme di teorie per ottimizzare le proprie viscere. Al di là di alcune pratiche che sembrano portare benefici, siamo di fronte a trattamenti non testati, che rischiano di causare effetti collaterali. Nel migliore dei casi sono un'esca per truffare persone disperate che vogliono rimanere giovani per sempre.

L'ascesa della pseudoscienza al governo Usa

L'ascesa di Kennedy è stata accolta con grande entusiasmo dai biohacker statunitensi. Dave Asprey, autore e podcaster che si autoproclamato fondatore del movimento ha dichiarato: "L'influenza di Kennedy potrebbe livellare il campo di gioco e fare entrare nuove aziende nel mercato della salute". Ha poi aggiunto: "Questa è l'alba di una nuova era di biohacking perché Bobby Kennedy eliminerà l'uso di regolamenti che impediscono una vera competizione".

Secondo Holly Fernandez Lynch, professore associato di etica medica e politica sanitaria presso l'Università della Pennsylvania, Kennedy spalancherà le porte alla medicina alternativa "è questo è davvero spaventoso". Il nuovo Segretario della Salute da tempo critica le aziende farmaceutiche accusandole "di fare profitti sugli americani malati". Anche l'industria del benessere però è redditizia. Stando ai dati di McKinsey & Company, società di consulenza aziendale, il mercato del benessere statunitense vale 480 miliardi di dollari, ed è destinato a crescere.

Il Global Wellness Institute attribuisce la crescita dell'industria del benessere a quattro fattori: l'invecchiamento della popolazione, l'aumento dei tassi globali di malattie croniche e stress, gli impatti negativi sulla salute del degrado ambientale e i fallimenti della moderna medicina occidentale. "Le persone scelgono questi trattamenti alternativi perché credono che questi approcci offrano soluzioni facili a problemi di salute complessi e sfumati" ha spiegato al Washington Post Jonathan Jarry, membro dell'Office for Science and Society della McGill University. "In alcuni casi, le aziende utilizzano ricerche incomplete o scadenti per fare soldi con rimedi non provati, alcuni pubblicizzati come completamente naturali, altri come all'avanguardia, RFK Jr. potrebbe peggiorare di molto la situazione. Potremmo facilmente assistere all'istituzionalizzazione della pseudoscienza in America".

Verso una deregolamentazione della sanità

L'influenza e il ruolo di Kennedy potrebbero spingere verso una deregolamentazione. Come spiega Paul Knoepfler, professore di biologia cellulare e anatomia umana presso l'Università della California a Davis, "non mi stupirei se venissero allentati gli standard che regolano i prodotti a base di cellule staminali", ovvero quelle cellule non specializzate, ma capaci di differenziarsi specializzandosi in un tipo di cellula differente presente nel nostro corpo. Al momento l'FDA le ha approvate solo per trattare determinate patologie, eppure diverse cliniche negli Usa vendono prodotti ricavati da membrane amniotiche, placente, sangue o grasso addominale.

La FDA ha chiuso diverse strutture e il Ceo di un'azienda californiana che produceva farmaci basati su cellule staminali è stato condannato a 36 mesi di prigione. Non solo, a gennaio 2025 un giudice federale ha vietato ad alcune aziende di commercializzare prodotti a base di cellule staminali.

Camere iperbariche e terapie chelanti

Non solo cellule staminali. Kennedy è anche fan dell'ossigeno terapia iperbarica e della terapia chelante. La prima prevede l'inalazione di ossigeno puro al 100%, accelera il processo di cicatrizzazione, riducendo infiammazioni ed edemi, e infatti viene utilizzata per trattare disturbi specifici come gravi ustioni o ulcere. Molte aziende, però, le propongono anche per curare il cancro, autismo e l'Alzheimer. La FDA ha dichiarato che non ci sono prove che funzioni in questi casi.

La terapia chelante è l'altre grande passione di Kennedy, lui stesso l'ha utilizzata per "liberarsi da un gigantesco sovraccarico di mercurio", il trattamento prevede infusioni di composti che si legano a metalli come appunto il mercurio o l'arsenico nel sangue e vengono eliminati poi tramite l'urina. Secondo Kennedy la terapia può essere utilizzata anche per "curare i bambini diventati autistici dopo i vaccini", (una teoria del complotto sfatata da diversi studi scientifici, "e la FDA ha reso impossibile l'accesso a questa sostanza in questo Paese", aveva dichiarato Kennedy.

Questo trattamento in realtà è riservato a persone esposte ad alti livelli di metalli pesanti, come spiega Keith W. Roach, medico presso il Weill Cornell Medical College "molte persone che si sottopongono alla terapia chelante non ne hanno bisogno, ma molti credono che serva per eliminare le tossine e prevenire future malattie". La FDA ha avvertito che la terapia può causare danni renali, in alcuni casi si è rivelata mortale.