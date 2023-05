Il miliardario Brian Johnson si inietta il sangue del figlio per tornare giovane Il desiderio dell’imprenditore si inserisce lungo un filone ben strutturato nella Silicon Valley: il movimento del sé quantificato. Praticamente ottimizzare le proprie viscere.

A cura di Elisabetta Rosso

Nel 1609 la Contessa Erzsébet Báthory uccise 100 giovani vergini per bere il loro sangue e garantirsi l'eterna giovinezza. Nel 2023 il miliardario Brian Johnson entra con il figlio in una clinica di Dallas e si inietta il suo plasma nelle vene. Il mito del sangue periste, è raccontato benissimo nelle favole dei fratelli Grimm, ha alimentato il mito dei vampiri, e nell'immaginario comune è l'elisir di lunga vita che negli ultimi anno '90 ha permesso a dive e rockstar di rimanere giovani nonostante le vite al limite.

In realtà non ci sono delle vere prove scientifiche che dimostrino l'efficacia di questo trattamento, per ora funziona sui topi, per gli umani rimangono diversi interrogativi aperti. Ma questo non è un problema per chi cerca di tornare giovane. C'è una strana industria della bellezza che macina milioni e attrae milionari che non vogliono invecchiare mai. Demi Moore ha arruolato un esercito di sanguisughe per depurare il suo sangue, Gwyneth Paltrow attaccata a sessioni intense di flebo beve solo brodo di pollo a pranzo, John Cleese ha investito tutto sulle cellule staminali. Ma il vero campione di questa sfida (letteralmente) sovraumana, è Brian Johnson. Il miliardario del progetto Blueprint che sta cercando di diventare una specie di Benjamin Button.

Le trasfusioni di sangue multigenerazionali

L'imprenditore tecnologico Bryan Johnson, 45 anni, ha reclutato suo figlio, Talmage, 17 anni, e suo padre Richard, 70, per il "primo scambio di plasma multigenerazionale al mondo". Secondo Bloomberg dentro la clinica medica texana Resurgence Wellness, al ragazzo è stato rimosso un litro intero del suo sangue, nel corpo umano ce ne sono cinque. Poi sono stati separati plasma, globuli rossi e globuli bianchi e il cocktail è stato iniettato nelle vene di Bryan. Lo stesso procedimento è stato applicato al padre. La Food and Drug Administration sconsiglia le trasfusioni di sangue, dato che non ci sono "prove cliniche convincenti sulla sua efficacia". Charles Brenner, biochimico del City of Hope National Medical Center di Los Angeles ha detto a Bloomber: "Non abbiamo imparato abbastanza per capire se questo sia un trattamento umano praticabile per qualsiasi cosa. Per me è disgustoso, privo di prove e relativamente pericoloso."

In realtà il ricambio di sangue è utilizzato per trattare diverse malattie del fegato o per curare le ustioni, non è una procedura per invertire il processo di invecchiamento Eppure secondo il team di Johnson potrebbe funzionare. Non è nemmeno la prima volta che il multimiliardario scambia il suo plasma. Aveva già infatti ricevuto trasfusioni da donatori anonimi, selezionati per massa corporea e stile di vita.

Il progetto Blueprint

In realtà le trasfusioni fanno parte di un progetto più ampio, Blueprint. Per invertire il processo di invecchiamento Johnson ha iniziato un programma rigido che prevede bibitoni verdi con peptidi di collagene, spazzoloni zuppi d’olio per lucidarsi i denti, e la misurazione di ogni erezione notturna. Ha 30 medici ed esperti che monitorano ogni sua funzione corporea, e il team, guidato da Oliver Zolman, specializzato in medicina rigenerativa, sta facendo tutto il possibile per far tornare giovane ogni organo di Johnson. Cervello, cuore, polmoni, fegato, reni, tendini, denti, pelle, capelli, vescica, pene e retto devono essere come quelli di un diciottenne. E per farlo servono più o meno 2 milioni di dollari all'anno. I test mostrano che Johnson ha ridotto l’eta biologica dei suoi organi di almeno cinque anni. Ha il cuore di un 37enne, la pelle di un 28enne e la capacità polmonare di un 18enne.

Prima di tutto questo Johnson ha creato una società di elaborazione dei pagamenti chiamata Braintree Payment Solutions LLC, che l’ha portato a diventare un molto ricco, stressato e tentato dal suicidio, come ha rivelato lui stesso. Ha venduto poi l'attività a EBay Inc. nel 2013 per 800 milioni di dollari e ha cambiato vita. Ha fondato una società di venture capital focalizzata sulla biotecnologia chiamata OS Fund e poi, nel 2016, una società chiamata Kernel, che produce caschi che analizzano l'attività cerebrale per saperne di più sui meccanismi interni della mente. Poi l'anno scorso ha iniziato il progetto Blueprint. Il desiderio del miliardario si inserisce lungo un filone ben strutturato nella Silicon Valley: il movimento del sé quantificato. Praticamente ottimizzare le proprie viscere. "Quello che faccio può sembrare estremo, ma sto cercando di dimostrare che l'autolesionismo e il decadimento non sono inevitabili", aveva detto Johnson.