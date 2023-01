Il curioso caso di Bryan Johnson, l’imprenditore che investe milioni di dollari per ringiovanire come Benjamin Button Bryan Johson era un imprenditore tech che viveva nello stress. Ora ha deciso di dedicarsi a una serie di trattamenti serrati con cui punta a ridurre l’età biologica di tutti i suoi organi.

A cura di Elisabetta Rosso

A quanto pare per la giovinezza perpetua non serve né la pietra filosofale, né l’ambrosia. Basta bere bibitoni verdi con peptidi di collagene, lucidarsi i denti con spazzoloni zuppi d’ olio e misurare tutte le erezioni notturne.La cavia per dimostrare che l’età è solo una questione di numeri è Bryan Johnson. Ha 45 anni e 30 medici ed esperti che monitorano ogni sua funzione corporea.

Il suo team, guidato da Oliver Zolman, specializzato in medicina rigenerativa, sta facendo tutto il possibile per invertire il processo di invecchiamento di ogni organo di Johnson. Cervello, cuore, polmoni, fegato, reni, tendini, denti, pelle, capelli, vescica, pene e retto devono essere come quelli di un diciottenne. E per farlo servono più o meno 2 milioni di dollari all'anno.

Come funziona il progetto Blueprint

Il progetto è iniziato da un anno e si chiama Blueprint. Si traduce in diete rigide, esercizio, occhiali per il sonno che bloccano la luce blu, e procedure mediche che monitorano costantemente ogni segnale vitale. "Tratto atleti e celebrità di Hollywood, e nessuno sta spingendo i limiti tanto quanto Bryan", ha spiegato a Bloomberg Jeff Toll, che fa parte della squadra. Tutto il lavoro, dicono i medici, ha iniziato a dare i suoi frutti: "Il corpo di Johnson sta diventando più giovane dal punto di vista medico."

Ci sono alcuni segnali esterni, per esempio il suo grasso corporeo, che oscilla tra il 5% e il 6%, ma a sorprendere i medici è altro. I test infatti mostrano che Johnson ha ridotto l’eta biologica dei suoi organi di almeno cinque anni. Ha il cuore di un 37enne, la pelle di un 28enne e la capacità polmonare di un 18enne. "Tutti i marcatori che stiamo monitorando sono migliorati notevolmente", ha spiegato Toll.

Il desiderio di Johnson si inserisce lungo un filone ben strutturato nella Silicon Valley: il movimento del sé quantificato. Praticamente ottimizzare le proprie viscere. "Quello che faccio può sembrare estremo, ma sto cercando di dimostrare che l'autolesionismo e il decadimento non sono inevitabili", ha detto Johnson.

Chi era prima Johnson?

Prima di tutto questo Johnson ha creato una società di elaborazione dei pagamenti chiamata Braintree Payment Solutions LLC, che l’ha portato a diventare un super ricco molto stressato e tentato dal suicidio, come spiega lui stesso. Ha venduto poi l'attività a EBay Inc. nel 2013 per 800 milioni di dollari e ha cambiato vita. Ha fondato una società di venture capital focalizzata sulla biotecnologia chiamata OS Fund e poi, nel 2016, una società chiamata Kernel, che produce caschi che analizzano l'attività cerebrale per saperne di più sui meccanismi interni della mente.

Il dottore della giovinezza

Zolman è in prima linea con Johnson. È infatti convinto che il progresso nel campo della longevità richieda una ricerca più concertata di farmaci e terapie che sembrano in qualche modo promettenti. Così nel 2021 ha aperto uno studio, 20one Consulting Ltd. , a Cambridge, in Inghilterra. "Il mio obiettivo è dimostrare attraverso la biostatistica una riduzione dell'invecchiamento del 25% in tutti gli organi entro il 2030", ha spiegato a Bloomberg. "È un'idea estremamente difficile e folle". Per farlo propone vari trattamenti, da quello base per migliorare la dieta e l'esercizio fisico, a quello di fascia più alta che arriva a 1.000 dollari l’ora e include test, terapie specifiche e dispositivi che controllano tutto.

Risonanze magnetiche e ultrasuoni per monitorare il flusso sanguigno, il volume dei tessuti, le cicatrici, il gonfiore e la crescita della placca nel cervello, nei ventricoli, nel mesencefalo, nel cervelletto, nell'ipofisi e nel tronco encefalico e integra queste misurazioni con misurazioni cognitive prove di abilità e prelievi di sangue. Il suo grande progetto è proprio Johnson. "Non c'è persona al mondo che abbia 45 anni cronologicamente ma 35 in ogni organo", ha spiegato Zolman. "Se alla fine riusciremo a dimostrare clinicamente e statisticamente che Bryan ha apportato quel cambiamento, andremo oltre ciò che è geneticamente possibile".

La routine di Bryan

Ogni mattina, alle 5, Johnson si sveglia, prende più di 10 integratori e medicinali, come il licopene per la salute delle arterie e della pelle, la metformina per prevenire i polipi intestinali, la curcuma, pepe nero e radice di zenzero per gli enzimi epatici, e la lista è ancora lunga. Si allena un’ora, beve un succo verde con creatina, flavanoli del cacao, peptidi di collagene e poi inizia un accuratissimo rito per lucidare i denti con olio di tea tree e gel antiossidante.

Poi misura il suo peso, l'indice di massa corporea, il grasso corporeo e monitora la temperatura, la glicemia, le variazioni della frequenza cardiaca e i livelli di ossigeno. Applica sette creme quotidiane e riceve settimanalmente peeling acidi e terapia laser. Poi colpisce il pavimento pelvico con impulsi elettromagnetici per migliorare il tono muscolare nei punti difficili da raggiungere e poi quando si stende a letto si attacca a una macchina che gli conta le erezioni notturne.

Johnoson ha creato un sito in cui pubblica i trattamenti a cui si sottopone e tutti i risultati dei test. Ora sta lanciando un altro sito, Rejuvenation Olympics, per incoraggiare i fan a seguire il suo esempio. Come ha spiegato lui stesso, più popolare diventa questo tipo di stile di vita, più economiche e facilmente disponibili potrebbero essere alcune delle procedure. "Se dici che vuoi vivere per sempre o sconfiggere l'invecchiamento, è un male, è una cosa da ricchi", spiega Johnson. “Se è più simile a uno sport professionistico, è intrattenimento. Ha il pregio di stabilire standard e protocolli. Ne beneficia tutti in modo sistemico”.