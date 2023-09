Il miliardario che vuole vivere per sempre dorme in una stanza in cui ci sono solo tre oggetti Bryan Johnson sta portando avanti dal 2022 Blueprint, il progetto per invertire il processo di invecchiamento, dietro a una routine fatta di bibitoni di collagene e trasfusioni di sangue c’è il desiderio di sconfiggere la morte.

A cura di Elisabetta Rosso

Non è chiaro quale sia il traite d'union tra la vita eterna e le stanze da letto vuote, eppure sembra che per sconfiggere la morte sia necessario dormire su un letto, con una visiera protettiva e un dispositivo da attaccare ai genitali per misurare le erezioni notturne. Non c'è nient'altro nella camera di Bryan Johson, il miliardario che vuole vivere per sempre. "Dormo solo qui. Niente lavoro, niente lettura", ha detto al Time. Il suo obiettivo è invertire il processo di invecchiamento e per farlo deve seguire una strana routine fatta di bibitoni di cheratina, impulsi elettromagnetici che colpiscono il pavimento pelvico a intermittenza e rapporti sessuali programmati. Johnson ha anche spiegato che non vuole dormire con nessuno, disturberebbe il suo sonno, si corica alle 8.30 e si alza alle 4.30. Prima di tutto questo Johnson è stato il fondatore della società di elaborazione dei pagamenti Braintree Payment Solutions LLC. Era un uomo ricco, stressato, e con pensieri suicidi che lo tormentavano. Poi ha deciso di cambiare vita.

Il miliardario per diventare una specie di Benjamin Button ha arruolato un esercito di 30 medici ed esperti che monitorano ogni funzione corporea e creano diete, esercizi, trattamenti per invertire il processo di invecchiamento. Il progetto si chiama Bueprint è nato nel 2022 e affonda le radici in un panorama ben nutrito di teorie sull'immortalità che hanno affascinato la Silicon Valley. Da anni infatti gli imprenditori californiani stanno investendo nel movimento del Quantified Self, un insieme di pratiche (tra questa anche fare trasfusioni con il sangue dei figli) per trovare l'elisir di lunga vita. Johnson senza dubbio è il più radicale ma non è solo. Sam Altman, Ceo di OpenAI, ha investito 180 milioni di dollari in un’azienda biotecnologica per “aggiungere 10 anni alla durata della vita umana”, e Peter Thiel, ha donato 3,5 milioni di dollari a un’organizzazione no-profit per rendere “i 90 anni i nuovi 50″ entro il 2030. "Quello che faccio può sembrare estremo, ma sto cercando di dimostrare che l'autolesionismo e il decadimento non sono inevitabili", ha spiegato Johnson.

Le critiche allo stile di vita del miliardario

I test mostrano che Johnson ha ridotto l’eta biologica dei suoi organi di almeno cinque anni. Ha il cuore di un 37enne, la pelle di un 28enne e la capacità polmonare di un 18enne. Eppure non tutti sono d'accordo che questa routine alienante sia davvero la chiave della vita eterna. È vero, sta migliorando i tipici biomarcatori dell’età, come la densità ossea o lo spessore dei capelli, ma questo non vuol dire che stia rallentando l'invecchiamento in modo significativo. "Le persone hanno il nostro stesso patrimonio genetico, che limita la nostra durata di vita", ha spiegato al Guardian il dottor Charles Brenner, biochimico che studia la longevità e l'invecchiamento. “Non c'è nulla nel protocollo di Bryan Johnson che possa cambiare la sua durata massima di vita. Ci sono persone che sono invecchiate molto bene e hanno vissuto dai 110 ai 122 anni. Nessuna di quelle persone aveva pratiche e routine come quella di Johnson. Si può dire che si sia messo su una traiettoria di invecchiamento migliore, ma non si può dire che abbia invertito o eliminato l’invecchiamento”.

Come seguire la routine di Bryan Johnson

Johnson ha anche creato un sito web dove i fan possono seguire la sua routine e i suoi progressi: "Se dici che vuoi vivere per sempre o sconfiggere l'invecchiamento, è un male", spiega Johnson. “Se diventa qualcosa di più simile a uno sport professionistico, è intrattenimento. Ha il pregio di stabilire standard e protocolli. Ne beneficiano tutti in modo sistemico”. Per seguire il progetto Blueprint servono più o meno 2 milioni di dollari all'anno. L'imprenditore però ha spiegato al Guardian: "Sto progettando di rendere presto disponibile una versione facile e a basso costo di Blueprint a chiunque sia interessato".