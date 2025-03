video suggerito

Gli astronauti bloccati nello Spazio da mesi abbracciano il nuovo equipaggio: possono tornare a casa Il nuovo equipaggio della missione Crew-10 è finalmente entrato nella Stazione Spaziale Internazionale (ISS) dopo circa 28 ore di viaggio a bordo della navicella spaziale di Space X. Il loro arrivo permetterà ai due astronauti Butch Wilmore e Suni Williams, bloccati nello Spazio da più di otto mesi, di tornare finalmente a casa. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

STAZIONE SPAZIALE INTERNAZIONALE | Le foto dell'arrivo del nuovo equipaggio

Arrivano direttamente dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) le immagini dei due astronauti Butch Wilmore e Suni Williams che abbracciano la squadra di colleghi appena arrivati sulla stazione a bordo di una navicella SpaceX per sostituirli e permettere finalmente il loro ritorno a casa.

Wilmore e Suni sono infatti bloccati nello Spazio da ormai nove mesi. Partiti il 5 giugno 2024 da Cape Carneval, in Florida, sarebbero dovuti rimane sull'ISS al massimo per dieci giorni, invece a causa di problemi tecnici alla navicella spaziale Starliner con cui sarebbero dovuti tornare, sono rimasti nel laboratorio per molto più tempo. Ora tutto è pronto per riportarli casa: dovrebbero ripartire non prima del 19 marzo.

L'arrivo del nuovo equipaggio sull'ISS

La navicella spaziale di Space X Crew-10 Dragon Endurance con a bordo il nuovo equipaggio che si stabilirà sull'ISS permettendo il ritorno dei colleghi a casa è decollata nella notte (ore italiane) del 15 marzo dal Kennedy Space Center, portata in orbita da un razzo Falcon 9. Il nuovo equipaggio è formato dagli astronauti della NASA Anne McClain e Nichole Ayers, dall'astronauta dell'agenzia giapponese JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) Takuya Onishi e dal cosmonauta della russa Roscosmos Kirill Peskov.

Il lancio della missione Crew-10 era stato programmato per il 12 marzo, ma per un problema idraulico nella torre di lancio è stato posticipato di qualche giorno. Dopo circa 28 ore di viaggio, la capsula ha finalmente attraccato alla stazione spaziale e dopo le 6:45 (ora italiana) di oggi, domenica 16 marzo, i quattro astronauti sono entrati finalmente nel laboratorio spaziale. Qui ad aspettarli c'erano anche Wimore e Suni, che come mostrano le immagini diffuse in diretta dalla Stazione spaziale internazionale, li hanno accolti con abbracci e il sorriso di chi finalmente sa che tornerà a casa. I due astronauti infatti tornare sulla Terra a bordo della stessa navicella di Space X con cui è arrivato il nuovo equipaggio.

Grazie all'arrivo del nuovo equipaggio, infatti, oltre a Wilmore e Suni, potranno lasciare il laboratorio spaziale anche i due membri della Crew-9, l'astronauta della Nasa Nick Hague e il cosmonauta russo Aleksandr Gorbunov, arrivati sull'ISS ormai sei mesi fa, lo scorso 29 settembre, mentre resteranno ancora nello Spazio, in compagnia dei colleghi appena arrivati, l'astronauta Don Pettit e i cosmonauti Alexey Ovchinin e Ivan Vagner.