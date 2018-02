Nuovo decesso in Sardegna per i postumi di una influenza A. È deceduta nella notte, nel reparto di Rianimazione delle cliniche universitarie di Sassari, una donna di trentacinque anni di Bari Sardo (Ogliastra). La giovane donna aveva contratto la malattia in gravidanza e il 12 gennaio scorso aveva dato alla luce due gemelline. In ospedale era arrivata il 3 gennaio, quando le sue condizioni erano già critiche. I medici l'hanno fatta arrivare alle venticinquesima settimana di gestazione per poi intervenire, il 12 gennaio, col taglio cesareo. A quel punto si sono concentrati sulle sue cure ma purtroppo per la neo mamma non c’è stato nulla da fare: la donna non ce l'ha fatta a superare i postumi della terribile influenza. Da quanto si apprende, la paziente era stata aggredita anche dalla Klebsiella, batterio tipico dell'ambiente ospedaliero. Le condizioni delle sue bambine, al momento in incubatrice, sarebbero buone.

Tre vittime dell’influenza suina in Sardegna in pochi giorni – La donna di Bari Sardo è la terza vittima in pochi giorni a causa dell’influenza suina sull’isola. La settimana scorsa è scomparso Tonino Tangianu, sessantunenne di Triei, in Ogliastra, ricoverato per influenza suina dal 12 gennaio nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. L’uomo, un operaio, era stato trasportato in coma in ospedale a causa delle gravi complicazioni dell'influenza dovuta al virus A/H1N1 e, nonostante gli sforzi dei medici, è deceduto venerdì. Prima di lui, il 25 gennaio, il virus in Sardegna aveva fatto la prima vittima all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.