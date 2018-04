Ennesimo orrore in India. Una bambina di 7 anni è stata violentata e uccisa mentre partecipava con i genitori ad una cerimonia di nozze da un ragazzo, che che era stato assunto e stava pertanto lavorando per l'occasione. È successo lo scorso martedì nel villaggio di Sitalpur, a circa due chilometri dalla stazione di polizia di Kotwali Nagar, nello stato di Etah. Il corpo della giovane vittima, dopo che i familiari ne avevano denunciato la scomparsa, è stato trovato in un casa abbandonata in costruzione, vicino al luogo dove si stava svolgendo il matrimonio. Il killer, dopo essere fuggito, è stat fermato dalla polizia e trasferito in carcere.

Secondo fonti locali, la piccola si trovava al matrimonio della sorella di un giornalista locale insieme alla mamma e al papà. Questi ultimi, avendola persa di vista nel corso della cerimonia, hanno cominciato a cercarla in ogni dove, finché non l'hanno ritrovata priva di sensi e semi nuda in un vicino edificio abbandonato. La bambina presentava anche un segno di strangolamento sul collo, mentre il suo addome, riferiscono sempre i media indiani, era completamente sporco di sangue. Trasportata in ospedale, i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. In attesa di ricevere notizie più dettagliate sulle cause della morte con i risultati dell'autopsia, un ufficiale della polizia ha detto che "sia la vittima che il suo aguzzino abitavano nello stesso villaggio e che il ragazzo ha approfittato di un momento di distrazione degli altri invitati alla festa per farle del male. Forse a causa dell'alto volume della musica nessuno è riuscito a sentire le sue urla di strazio mentre chiedeva aiuto".

L'India è un paese tristemente conosciuto per vicende di questo tipo. L'ultimo caso si era verificato solo qualche giorno fa, il 15 aprile, quando una bambina di 11 anni è stata violentata e torturata nello Stato di Gujarat. Il suo corpo, colpito da più di 80 coltellate, è stato ritrovato vicino a un campo di cricket di Surat. E ancora poche ore prima, un'altra vittima di 8 anni è stata trovata senza vita: tra gli accusati per il delitto compaiono anche agenti di polizia. Inutili le proteste che i cittadini stanno organizzando per mettere fine all'orrore degli stupri perpetrati ai danni di ragazze giovanissime.