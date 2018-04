Quando ancora non si è spento l'orrore per lo stupro di gruppo e l'assassinio di Asifa, una bambina di otto anni in Kashmir, e quello di un’altra minore, fortunatamente sopravissuta, da parte di un deputato nell'Uttar Pradesh, dall’India arriva la notizia dell’ennesimo caso di violenza su una bambina. Una bambina di undici anni che è stata sequestrata, torturata, violentata e uccisa nello Stato di Gujarat. Il cadavere della piccola è stato ritrovato vicino a un campo di cricket di Surat: da quanto emerso, sul corpo la bimba presentava almeno 86 ferite, anche nelle parti intime. A riportare la notizia è l'agenzia di stampa Ani. Per il momento l’identità della vittima non è stata ancora accertata. Il suo corpicino sarebbe stato rinvenuto il 6 aprile scorso. Dall’autopsia è emerso che la bimba è stata violentata e torturata per almeno otto giorni, e infine strangolata.

Proteste in India per Asifa – Gli ultimi casi di un'inarrestabile catena di violenze contro bambine in India – violenze che ormai da anni rappresentano un problema sociale enorme nel Paese – hanno generato sgomento e portato nuovamente in piazza migliaia di persone. Il rapimento della piccola musulmana e la sua uccisione da parte di un gruppo di indù ha attratto per settimane l'attenzione delle cronache per le evidenti implicazioni interreligiose e poi il caso è esploso anche sul piano politico dopo le forti polemiche suscitate anche dai tentativi di insabbiare un altro stupro, compiuto lo scorso anno nello Stato di Uttar Pradesh da un leader locale del partito di governo Bjp e da suo fratello ai danni di una giovane di diciassette anni, attratta con l'inganno di una proposta di lavoro. Per la morte della piccola Asifa sono stati arrestati otto uomini, sei di questi direttamente coinvolti, mentre altri due, entrambi poliziotti, avrebbero cercato di compromettere le prove durante l'indagine.