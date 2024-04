Danka è stata uccisa, perse le speranze per la bimba scomparsa: arrestati due uomini

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

"Abbiamo brutte notizie per la bimba di Bor, Danka I.; è stata uccisa". L'annuncio è stato dato questa mattina dal presidente serbo Aleksandar Vucic nel corso di una riunione straordinaria coi ministri del suo governo. Il leader del Paese ha aggiunto che la polizia ha arrestato due persone sospettate di aver commesso il delitto. La piccola Danka aveva circa due anni ed era sparita una settimana fa vicino alla città di Bor, in Serbia.

La polizia ha riferito che i due uomini hanno confessato l'omicidio e che è in corso una perquisizione della zona alla ricerca del corpo. Secondo quanto riportano i media, i due avrebbero ucciso la bambina investendola con l'auto, e successivamente avrebbero gettato il cadavere in una discarica lungo la strada. La notizia è stata riportata dai media di tutta la regione balcanica. Da giorni, infatti, la scomparsa di Danka occupa le prime dei giornali. Anche l'Interpol aveva emesso nei giorni scorsi un avviso giallo per aiutare le ricerche della bambina.

L'allerta sulla scomparsa della bambina era stata diramata in tutta Europa. Martedì scorso, 26 marzo, la piccola era sfuggita al controllo della mamma mentre si trovava nella città di Bor. Il caso aveva oltrepassato i confini serbi ed era diventato di interesse internazionale tanto che l'Interpol aveva emesso un avviso di ricerca, mentre nel Paese d'origine era stato attivato per la prima volta il sistema Amber Alert, la procedura di allarme nazionale in caso di rapimento di minore. Della scomparsa di Danka si era occupata anche Chi l'ha visto? raccogliendo una serie di segnalazioni di presunti avvistamenti rivelatesi purtroppo errate. L'Interpol aveva chiesto il supporto di tutte le forze dell'ordine europee, indicando la possibilità che la piccola Danka fosse stata portata fuori dalla Serbia.