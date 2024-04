video suggerito

Bimba di 2 anni scomparsa in Serbia: l’Interpol emette avviso per la piccola Danka, ricerche in tutta Europa L’Interpol, l’organizzazione per la cooperazione di polizia e il contrasto del crimine internazionale, ha emesso un avviso giallo per la scomparsa di Danka Ilic di 2 anni. La bambina è sparita nel nulla circa una settimana fa, martedì 26 marzo, mentre era in compagnia della madre vicino alla città di Bor, in Serbia. Le ricerche sono attive in tutta Europa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Danka, la bimba di 2 anni scomparsa in Serbia

L'Interpol, l'organizzazione per la cooperazione di polizia e il contrasto del crimine internazionale, ha emesso un avviso per la scomparsa di Danka Ilic, una bambina di quasi 2 anni sparita nel nulla circa una settimana fa, martedì 26 marzo, mentre era in compagnia della madre vicino alla città di Bor, in Serbia.

La scomparsa di Danka è sulle prime pagine dei giornali del Paese ma finora è stata cercata senza successo o apparenti progressi relativi al suo ritrovamento. "Viviamo vicino a Bor, l’avevo portata a Banjsko Polje per passeggiare un po’ e svagarci", ha raccontato la madre di Danka, Ivana.

"Mi sono girata un attimo e lei non c’era più, l’ho chiamata, non ha risposto", ha aggiunto la donna, riporta il quotidiano Il Piccolo. Dopo sua scomparsa per la prima volta nel Paese balcanico è stato messo in funzione anche il sistema Amber Alert, la procedura di allarme nazionale nel caso del sospetto rapimento di un minore.

L'Interpol ha emesso l'avviso per chiedere alle forze dell'ordine di tutta Europa di attivarsi e fornire informazioni utili, poiché si teme che la piccola possa essere stata portata via dalla Serbia. Della scomparsa della bimba si è occupata anche la trasmissione di Rai3 ‘Chi L'ha Visto?‘ durante la puntata di mercoledì 3 aprile.

Presunti avvistamenti in Austria e in Montenegro

Dopo l'apparizione di un video proveniente dalla capitale austriaca Vienna, in cui si vede una bambina somigliante a Danka in compagnia di due cittadini rumeni, la polizia austriaca si è unita alle ricerche.

Sembra infatti che sia stato acquisito un video, girato sabato 30 marzo, che mostrerebbe una bimba, molto somigliante a Danka, in attesa a una fermata del tram della capitale austriaca. Insieme a lei si vedono due donne, una mora e una bionda.

L'ambasciata ha rivolto un appello ai cittadini affinché informino immediatamente la polizia serba o austriaca nel caso in cui riconoscessero la bambina sul territorio austriaco. Martedì una nuova pista si è aperta invece in direzione Montenegro, al momento senza riscontri.

Cosa indossava Danka al momento della scomparsa

Danka, la bimba di 2 anni scomparsa in Serbia

Danka ha capelli e occhi castani ed è alta circa 85 centimetri. Al momento della scomparsa indossava una giacca verde oliva, pantaloni viola, scarpe da ginnastica nere.

Aveva i capelli legati a coda di cavallo. Chiunque la vedesse o avesse informazioni utili, è pregato di contattare immediatamente le forze dell'ordine locali.