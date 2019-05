in foto: Frame da video di Trmtv.it.

È drammatico il bilancio dell'incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di ieri, mercoledì 8 maggio, sulla statale 96 che collega Grumo Appula ad Altamura, nei pressi di Mellitto, nel Barese: tre persone sono morte in seguito allo scontro tra un taxi e un mezzo pesante. Tra di loro, l'autista della vettura, il 48enne Marcello De Filippis, e i suoi passeggeri, una coppia di coniugi di origine sudamericana. Si tratta di Paulo Cordeiro de Andrade Pinto, 68 anni, attualmente ambasciatore brasiliano in Libano ed ex console a Milano, e la moglie, Vera Lucia Ribeiro Estrela, 66 anni. Il taxi aveva recuperato i due all'Aeroporto di Palese, diretti a Matera probabilmente per trascorrere qualche giorno di vacanza. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per le vittime non c'è stato nulla da fare.

Illeso, invece, è risultato il conducente del tir, un 22enne di Altamura. "È con profonda tristezza che ho ricevuto la notizia della morte dell'ambasciatore Paulo Cordeiro de Andrade Pinto e sua moglie Vera Lúcia Ribeiro Estrela de Andrade Pinto in un incidente stradale nei pressi della città di Bari – ha scritto su Facebook Claudia Carvalho Barbuda -. Oltre a un professionista molto rispettato, premiato e ammirato, il nostro Paese perde un grande uomo, padre e nonno esemplare. Possa Dio concedergli la pace eterna e tutte le forze alla famiglia per superare questa dolorosa dipartita".

Ancora ignote le cause dell'incidente, che sono al vaglio degli inquirenti. Lo scontro tra il taxi e il mezzo pesante è avvenuto in una zona in cui ci sono lavori di allargamento della carreggiata in corso. Il mezzo pesante procedeva in direzione Bari mentre l'auto arrivava dalla corsia opposta. Lo scontro è stato frontale e il taxi è rimasto completamente schiacciato contro il guardrail. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre i corpi delle tre vittime dalle lamiere della macchina. Non è escluso che ci sia stata una manovra azzardata da parte di uno dei due conducenti all'origine della tragedia. A coordinare gli accertamenti è il pm di turno Claudio Pinto. Gli investigatori, oltre ai rilievi tecnici sul posto e sui mezzi, hanno ascoltato alcuni testimoni per ricostruire la dinamica dei fatti.