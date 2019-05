Un gravissimo incidente stradale avvenuto nelle scorse ore lungo le strade pugliesi è costato la vita a tre persone. Per motivi ancora tutti da accertare, un taxi, su cui viaggiavano tre persone compreso l'autista, si è scontrato violentemente con un tir lungo la strada statale 96 Barese, rimanendo praticamente distrutto. Si è trattato di un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ai tre occupanti della vettura, tutti morti. Per loro inutili i soccorsi da parte dei primi passanti e poi successivamente da parte del personale del 118 e dei vigili del fuoco giunti tempestivamente sul posto. Dopo averli estratti dalle lamiere per tentare una rianimazione, i medici hanno dovuto arrendersi e accertarne la morte sul posto.

Il dramma si è consumato nel pomeriggio di mercoledì nel tratto della strada statale compreso tra Grumo Appula e Altamura, nella città metropolitana di Bari, all'altezza dell'area di Mellitto, vicino alla sede della Tecnomec. Sul luogo dell'accaduto, oltre alle ambulanze del 118 e ai pompieri, sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno provveduto a bloccare l'arteria stradale che è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi, i rilievi del caso e poi la rimozione dei mezzi coinvolti. Del resto, come dimostrano le prime immagini dal luogo dell'incidente stradale, i due mezzi hanno occupato l'intera carreggiata. Nell'impatto, la cabina del camion si è girata completamente verso sinistra mentre la vettura è stata sbalzata sul guardrail con la parte posteriore destra. Il mezzo, coinvolto fa parte di una cooperativa di tassisti baresi che era partito dall'Aeroporto di Bari dopo aver caricato due passeggeri.

La tragedia si è consumata a poca distanza dallo schianto fatale di sabato scorso in cui hanno perso la vita i due fidanzati baresi Marco Massaro, 27enne deceduto sul colpo, e Mara Notario, 24enne che si è spenta nelle scorse ore dopo 3 giorni di agonia. I due viaggiavano a bordo di una Lancia Y lungo la strada provinciale 18 Altamura-Cassano, sempre nel Barese, quando sono improvvisamente finiti fuori strada in curva per cause che sono ancora in via di accertamento, ribaltandosi.