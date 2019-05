in foto: Mara e Marco (Facebook).

Sono finiti fuori strada con la loro auto lo scorso sabato sera: Marco è morto sul colpo, mentre la sua fidanzata Mara era stata trasportata in gravi condizioni in ospedale. Ma dopo 3 giorni di agonia anche lei non ce l'ha fatta. È tragico il bilancio dell'incidente che si è verificato la sera del 4 maggio sulla strada provinciale 18 Altamura-Cassano, nel Barese. La coppia stava viaggiando a bordo di una Lancia Y quando è improvvisamente finita fuori strada in curva per cause che sono ancora in via di accertamento, ribaltandosi. Di certo, la sera della tragedia pioveva a dirotto e non è escluso che le avverse condizioni meteorologiche possano aver svolto un ruolo chiave nell'intera vicenda, ma indagini sono ancora in corso. Il ragazzo che era alla guida, Marco Massaro, 27 anni, è deceduto sul colpo. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

La sua fidanzata, Mara Notario, 24 anni, che era con lui, è stata invece trasportata al Policlinico di Bari, in condizioni disperate ma ancora viva. La speranza di amici e familiari della coppia si è spenta questa mattina, quando i medici hanno fatto sapere che anche per lei non c'è stato nulla da fare: la ragazza è morta nella notte a causa delle lesioni riportate. Tantissimi i messaggi lasciati sui social dai conoscenti dei due. "Dolore, amarezza, tristezza. Lacrime che rigano i nostri visi, non ci sono parole per descrivere tutto questo. Siete insieme ed ora niente e nessuno potrà dividervi", ha scritto Nicole; "La vita vi ha uniti ma nemmeno la morte vi ha separati, riposate in pace meravigliosi ragazzi", è stato invece il commento di Mina.