La moka esplode mentre prepara il caffè, la maestra Lucia muore dopo 24 ore di agonia Lucia Taormina, 66enne ex maestra di Borgetto, nel Palermitano, è morta dopo 24 ora di agonia in seguito ad un incidente domestico: è esplosa la moka con cui stava preparando il caffè, investendola. Oggi i funerali, lutto cittadino: “Immane lealtà, generosità, sincerità e forte attaccamento alla scuola”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Stava preparando il caffè a casa quando è esplosa la moka che l'ha colpita provocandole lesioni e ustioni che sono risultate fatali. È morta così dopo 24 ore di agonia Lucia Taormina, ex maestra di 66 anni di Borgetto, comune del Palermitano. La donna si trovava da sola a casa quando si è verificato l'incidente domestico. L'esplosione della caffettiera ha anche causato nella cucina una fiammata che l'ha investita in pieno.

A trovarla privi di sensi, accasciata sul pavimento, è stato il marito che ha immediatamente allertato i soccorsi. Trasferita d'urgenza in ospedale prima al Civico di Partinico e poi a Palermo, è morta dopo un giorno di agonia. Oggi pomeriggio verranno svolti funerali in chiesa Madre a Partinico. Alla luce di quanto emerso, infatti, e dopo i rilievi dei carabinieri, la Procura ha deciso di non disporre l'autopsia e di restituire la salma alla famiglia per le esequie.

"È con profondo dolore e sincero cordoglio che il Sindaco, l'Amministrazione Comunale e il Presidente del Consiglio si uniscono al lutto che ha colpito la famiglia Oliveri/Taormina per la scomparsa improvvisa della loro cara moglie e madre. In questi momenti di indescrivibile tristezza, desideriamo esprimere le nostre più sentite condoglianze al marito Nunzio Oliveri, ai familiari, agli amici e a tutti coloro che le volevano bene, assicurando il nostro supporto e vicinanza. In segno di rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia, abbiamo deciso di dichiarare il lutto cittadino nella giornata dei funerali, invitando l'intera comunità a unirsi in un momento di ricordo", si legge sul profilo ufficiale del Comune di Borgetto.

Anche l’Istituto Privitera-Polizzi di Partinico, in cui la donna aveva lavorato per anni, ha voluto ricordare Lucia con un post sui social: "Con tristezza e profondo dispiacere, la comunità scolastica si unisce al dolore dei familiari per la tragica scomparsa della nostra cara insegnante. Il dirigente scolastico, i colleghi, il personale e tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla, ne hanno potuto apprezzare le grandi doti umane, l’immane lealtà, la generosità, la sincerità e il forte attaccamento alla scuola. Grazie di cuore, riposa in pace", si legge.