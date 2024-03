Rimane impigliato con la giacca nel corrimano di una scala mobile e muore in ospedale dopo l’incidente Un uomo di 72 anni è morto dopo che la sua giacca è rimasta impigliata nel corrimano di una scala mobile in una stazione ferroviaria. Il grave incidente è successo in Giappone. Il 72enne era ancora vigile quando è stato trovato nella serata di martedì 26 marzo dal personale della stazione. Subito dopo però ha perso conoscenza ed è stato portato in ospedale dove è deceduto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Un uomo di 72 anni è morto dopo che la sua giacca è rimasta impigliata nel corrimano di una scala mobile in una stazione ferroviaria. Il grave incidente è successo in Giappone, la vittima si chiamava Mamoru Suzuki.

Secondo quanto riporta il quotidiano giapponese The Japan Times, il 72enne era ancora vigile quando è stato trovato, intorno alle 21, ora locale, di martedì 26 marzo, dal personale della stazione nei pressi dell'uscita.

Lo scalo ferroviario si trova nella città di Mito, nella prefettura di Ibaraki. Il 72enne ha perso subito dopo conoscenza ed è stato portato in un ospedale locale, dove è deceduto successivamente.

Le indagini per determinare l'esatta causa e la dinamica del decesso sono ancora in corso, la polizia sta esaminando le riprese delle telecamere di sorveglianza della stazione per capire cosa sia accaduto all'uomo e come la giacca sia stata intrappolata dai meccanismi della scala mobile. Il 72enne era residente a Hitachi, un'altra cittadina che si trova sempre nella prefettura di Ibaraki, nella zona orientale del Giappone.

Gli incidenti mortali collegati all'utilizzo di scale mobili non sono fortunatamente così frequenti, ma un episodio simile è avvenuto anche l'estate scorsa all‘aeroporto Don Mueang di Bangkok. Alla fine del mese di giugno 2023 a una turista era stata amputata una gamba dopo che era rimasta intrappolata in un scala mobile nel principale scalo thailandese. Come riportava allora il Daily Mail, la 57enne si trovava al terminal 2 quando sarebbe inciampata nella sua valigia prima che la gamba sinistra fosse trascinata nel meccanismo all'estremità del tapis roulant.

Nel 2019 in India, invece, un bambino di 12 anni è morto dopo essere caduto da un'altezza di 50 piedi (circa 15 metri, ndr) perché i suoi pantaloni erano rimasti intrappolati nei meccanismi del corrimano di una scala mobile mentre giocava in un centro commerciale, il Nucleus Mall di Ranchi, nello stato indiano orientale del Jharkhand. Le riprese video mostrano gli acquirenti che vanno su e giù mentre lui giocava in cima prima venir trascinato dal corrimano e cadere nel vuoto.