Incidente choc in aeroporto, la gamba della turista si incastra nella scala mobile: arto amputato I fatti sono avvenuti all’aeroporto Don Mueang di Bangkok, in Thailandia. La 57enne sarebbe inciampata nella propria valigia finendo per restare impigliata nella scala mobile. Il macchinario le ha strappato il muscolo, il tendine e l’osso dell’arto, costringendo poi i medici ad amputarglielo.

A cura di Biagio Chiariello

Immagine Facebook Don mueang international airport–dmk

Sconvolgente incidente all‘aeroporto Don Mueang di Bangkok: una turista si è vista amputata una gamba dopo essere rimasta intrappolata in un scala mobile nel principale scalo thailandese. Come riporta il Daily Mail, la 57enne si trovava al terminal 2 dell'aeroporto quando sarebbe inciampata nella sua valigia prima che la gamba sinistra fosse trascinata nel meccanismo all'estremità del tapis roulant.

I passanti inorriditi si sono messi subito ad armeggiare con l'intenzione di azionare l'interruttore di emergenza mentre il macchinario "continuava a strappare il muscolo, il tendine e l'osso dell'arto", scrive il tabloid britannico, che cita il Bangkok Post. I medici sono stati costretti ad amputarle la gamba sinistra da sopra il ginocchio, secondo i funzionari dell'aeroporto.

La donna è stata poi portata all'ospedale Bhumibol Adulyadej, nella capitale, per le cure del caso. Al momento pare improbabile che possa recuperare l'arto.

Leggi anche Incontro Xi-Blinken, ecco come cambierà il rapporto tra Usa e Cina

Le autorità aeroportuali hanno aperto un'indagine per determinare la causa dell'incidente. Come si vede in alcune foto, la valigia della donna ha perso due ruote e un paio di piastre gialle a forma di pettine (quelle che coprono il bordo del nastro dove finisce il tapis roulant) sono state spezzate.

Nel frattempo, la scala mobile è stata chiusa mentre un team di ingegneri sta conducendo un'ispezione sul posto. L'aeroporto ha fatto sapere che nessun volo è stato ritardato a causa dell'incidente.

"Il direttore dell'aeroporto Don Mueang e la direzione hanno visitato la paziente in ospedale. Siamo profondamente rattristati dall'incidente e pronti ad accettare pienamente la responsabilità, nonché a prendersi cura delle spese mediche e del risarcimento" si legge in una nota del Don Mueang.