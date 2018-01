Il senatore Antonio Razzi non verrà ricandidato da Forza Italia? Secondo il Corriere della Sera, il partito di Silvio Berlusconi avrebbe deciso di non proporre alcuna ricandidatura al senatore abruzzese, ma l'onorevole sostiene di non saperne assolutamente nulla. "Al momento non so niente. Nessuno mi ha chiamato. Ora sono a casa, sono super influenzato e sto prendendo gli antibiotici… Se non mi chiamano è chiaro che non posso andare a firmare…", ha dichiarato Razzi al Corriere. Raggiunto da Fanpage.it, il senatore abruzzese ha ribadito lo stesso concetto e sostenuto di non essere assolutamente a conoscenza della notizia.

Secondo il Corriere della Sera, il senatore Razzi non è stato convocato alla sede del partito, a piazza di San Lorenzo in Lucina, per firmare l’accettazione della candidatura: "un appuntamento previsto da giorni per tutti i parlamentari ricandidati", dunque per questo motivo i cronisti del quotidiano di via Solferino escludono che la ricandidatura del senatore abruzzese sia sul piatto. Possibile che dopo tanti anni di collaborazione politica, Silvio Berlusconi abbia deciso di eslcudere Antonio Razzi dalle prossime elezioni politiche senza comunicargli preventivamente la decisione? Al momento questa domanda non può trovare risposta, anche se il dubbio verrà sicuramente sciolto nei prossimi giorni, alla scadenza dei termini di legge per la presentazione delle liste ufficiali di tutti i partiti.

Lo scorso 17 gennaio, il senatore Razzi denunciò "attacchi" politici a lui diretti da parte di alcuni esponenti del centrodestra abruzzese: "Ho sentito che ci sono petizioni, o lettere, di sindaci che mi vorrebbero escludere dalle liste: io sono l'unica persona onesta e pulita che c'è in Abruzzo e che lavora solo per il bene dell'Abruzzo. Con gli altri non lo so, ma con me nel mondo Forza Italia ha fatto sempre bella figura. È opera mia se l'Abruzzo è conosciuto nel mondo, ho persino portato 20 ambasciatori. Vado a testa alta, io. Non mi sono mai approfittato neanche di un caffè. Chi fa queste petizioni è perché si sente piccolo piccolo, perché la popolarità non la otterrà mai".

La nota del senatore Razzi.

"Leggo da agenzie di stampa che Forza Italia intende non ripresentare la mia candidatura alle politiche del 4 di marzo, ma sono tranquillo. I miei rapporti di correttezza e lealtà con il partito e con il Presidente Berlusconi sono tali da escludere una modalità di questo tipo, in quanto non ho ricevuto nessuna comunicazione in questo senso. Pertanto, dato il rapporto di fiducia reciproca sono tranquillo nel dichiarare, senza tema, che queste notizie non hanno fondamento sino a quando Forza Italia non ufficializzerà le proprie decisioni nella compilazione delle liste dei suoi candidati", si legge nella nota stampa diramata dal senatore forzista, Antonio Razzi.