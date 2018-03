Una conversazione rapita al Tempio di Adriano, a Roma, dove oggi il centrodestra si è riunito nell’unica manifestazione in cui tutti e quattro gli alleati (Berlusconi, Fitto, Meloni e Salvini) si sono presentati congiuntamente davanti al pubblico prima del voto del 4 marzo. Un fuorionda in cui si parla della situazione attuale a pochissimi giorni dal voto: e lo scenario per il centrodestra – e ancor di più per il Pd – sembra essere catastrofico. “I 5 Stelle volano”, dice Raffaele Fitto parlando con Meloni e Salvini. “I grillini al Sud fanno cappotto, può succede che vincono tutti gli uninominali”, aggiunge ancora, preoccupando i suoi interlocutori. E l’ipotesi è accompagnata da quella di un crollo completo del Pd.

L’audio è stato carpito da LaPresse e pubblicato dal Corriere della Sera. Il video inizia dall’incontro tra Fitto e Salvini. Il primo chiede “come va?” e la risposta del leader della Lega è positiva: “L’aria è molto buona. Giù non lo so, giù 5 Stelle”. “I 5 Stelle volano”, risponde preoccupato Fitto.

Poi la conversazione si sposta e a parlare è anche Giorgia Meloni che ipotizza: “Allora, io vi dico come finisce. Lui (riferendosi a Salvini, ndr) arriva primo nella coalizione”. Il leader del Carroccio risponde subito: “Questo non lo so, io dico che il centrodestra… i grillini prendono il 30%”, dice in una parte di conversazione un poco confusa. E qui Fitto sentenzia: “I grillini al Sud fanno cappotto”. “Stravanno”, concorda Meloni.

Il rischio è che vincano tutti gli uninominali del Sud, secondo Fitto: “Sai che può succedere? Che vincono tutti i collegi uninominali”. “Eh la madonna”, risponde Salvini. “Perché, dici che il Pd perde così tanto? Io spero che il Pd faccia il 22%”. “Crollano completamente”, aggiunge Fitto, concludendo senza terminare la frase: “Io ti dico che nel Sud… in Campania, Calabria…”.