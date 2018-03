in foto: Laura Petrolito e il suo ex compagno.

Un passato difficile alle spalle e un futuro che le è stato negato per sempre. Non trovano pace i familiari di Laura Petrolito, la mamma 20enne uccisa e gettata in un pozzo dal compagno, e padre della sua bimba di otto mesi, nelle campagne di Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa, domenica scorsa. Dopo lo sfogo del padre della vittima, che ha sottolineato come sua figlia abbia denunciato in precedenza il suo killer, da sempre violento, senza essere ascoltata dalle forze dell'ordine, a parlare ora è la mamma, Angela Conti. "Dovete sapere la verità – ha detto la donna alla stampa locale – e la voglio gridare al mondo: io non ho abbandonato mia figlia. Mi è stata strappata 18 anni fa quando era piccola e adesso una seconda volta per mano di un assassino".

Laura aveva, dunque, solo due anni quando è stata tolta alla madre biologica, per motivi che ha preferito tacere, ed è cresciuta sempre e solo con il padre Andrea. A 16 anni ha avuto il primo figlio, poi 8 mesi fa è nata la sua secondogenita, avuta dal nuovo fidanzato, che l'ha uccisa per gelosia. Ma, ci tiene a sottolineare Angela, "io e mia figlia ci vedevamo, ci siamo frequentate in tutti questi anni. All'insaputa del padre. Sono stata presente, anche se per poco". E ancora: "Non giudicatemi, non potete sapere il dolore immenso che stiamo provando io e le mie figlie. Stiamo soffrendo, non vedremo Laura mai più sorridere. Adesso è una meravigliosa stella. Non descrivetemi con cattiveria".