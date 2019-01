Ogni regalo porta con sè un messaggio, ma ci sono oggetti che comunicano meglio di altri le nostre emozioni. Se vuoi fare colpo su una ragazza o un ragazzo che ti piace, regalare un libro può essere un'ottima idea, soprattutto se il destinatario ha la passione per la lettura.

Intendiamoci: quelli che vi elencheremo sono libri che hanno a che fare con l'amore, ma anche con la seduzione e la sessualità, con la speranza che il destinatario possa recepire il messaggio. Tutti sono facilmente acquistabili su Amazon nella categoria Libri, oltre che ovviamente nelle librerie fisiche.

I libri da regalare a un uomo o a una donna sono moltissimi: in questo articolo troverai esclusivamente una selezione di libri da regalare a una persona che ti piace. Se invece vuoi regalare un libro ad amici o parenti uomini e donne, ma non per fare colpo, sarà meglio dare un'occhiata ai consigli di libri da regalare a un uomo e a una donna.

Libri per conquistare un uomo

Hai perso la testa per un ragazzo ma lui non se n'è accorto? Innanzitutto, sappi che hai la nostra solidarietà: capita a tutte almeno una volta nella vita di incontrare un uomo incapace di cogliere i segnali.

Dovrai fargli capire in modo inequivocabile cosa senti per lui: ecco quattro libri da regalare per conquistare un uomo. E se è un appassionato di libri, tanto meglio: l'attrazione mentale che prova per voi aumenterà in modo esponenziale.

Tropico del Capricorno (Henry Miller)

Con una copertina deliziosamente inequivocabile, "Tropico del capricorno" di Henry Miller è uno dei libri realisti ed erotici più famosi di sempre. L'autore racconta la sua vita sregolata a New York, gli eccessi, le donne che cambiano continuamente, le stanze da letto perennemente in disordine, il tutto con un'efficacia narrativa e un realismo davvero notevoli.

Pubblicato da Feltrinelli in un'edizione economica ma diventata col tempo iconica, "Tropico del Capricorno" è disponibile su Amazon a 8€ e su Libraccio.

Il grande Gatsby (Francis Scott Fitzgerald)

L'ex casanova Francis Scott Fitzgerald firma un capolavoro che farà cadere qualsiasi uomo ai vostri piedi: "Il grande Gatsby" è la storia delle vite mondane ai tempi dell'età del jazz, appena prima della crisi del 1929, ma è soprattutto un'intensa storia d'amore. Il misterioso Jay Gatsby, che dà feste tutte le sere a Long Island, è in realtà interessato solo a Daisy, la cugina del narratore, infelicemente sposata con un altro uomo.

Diventato in breve tempo un vero e proprio classico del genere, "Il grande Gatsby" è disponibile su Amazon a 7,22€ e su Hoepli.

Arcodamore (Andrea De Carlo)

Tra i più famosi autori italiani contemporanei, Andrea De Carlo ha scritto "Arcodamore" circa dieci anni fa, ma la carica sentimentale ed erotica di questo romanzo non si è mai spenta. Con un matrimonio fallito alle spalle, Leo Cernitori non ha più voglia di niente ed evita ogni coinvolgimento emotivo. L'incontro con una giovane ragazza lo farà cadere in un vortice di seduzione, dubbi, paura e desiderio.

Pubblicato sia da Bompiani che da La Nave di Teseo, il libro è disponibile su Amazon a 11€ e su Libraccio.

Il Playboy (Chester Brown)

Se volete conquistare un uomo appassionato di romanzi grafici, questo fumetto di Chester Brown è perfetto per mandargli un messaggio forte e chiaro. Tutta la produzione dell'autore canadese è incentrata sul rapporto degli uomini con argomenti scomodi come la pornografia, la prostituzione e in generale il sesso. In questo libro Chester Brown racconta della sua collezione di Playboy, acquistati e buttati a più riprese per paura del giudizio da parte degli altri.

Pubblicato da Coconino Press, "Il Playboy" è disponibile su Amazon a 15,30€ e su Hoepli.

Libri per conquistare una ragazza

Vi piace una ragazza ma lei non se n'è ancora accorta? Impossibile! È quasi sicuro che stia facendo finta di non aver capito, e probabilmente si aspetta che facciate qualcosa di eclatante per dimostrarglielo, fidatevi.

Regalare un libro che racconti di amore e seduzione potrebbe essere un giusto compromesso tra il non fare niente e cantarle una serenata sotto casa: in questo caso la scelta della storia giusta è davvero fondamentale.

Non esistono libri per far innamorare una ragazza, ma ci sono alcune storie molto adatte a sedurla con la mente. Ecco la nostra selezione di libri da regalare per fare colpo su di lei.

Io, te e il mare (Marzia Sicignano)

Se avete perso la testa per una ragazza innamorata dell'amore, "Io, te e il mare" di Marzia Sicignano le piacerà di certo. La storia del primo amore, le sensazioni connesse all'innamoramento, la percezione di essere tutt'uno con un'altra persona: un amore che è come il mare, con le sue maree e le sue tempeste.

Pubblicato da Mondadori, "Io, te e il mare" è il libro perfetto da regalare a una ragazza romantica, ed è in vendita su Amazon a 13,60€ e su Libraccio.

La scuola della carne (Yukio Mishima)

Taeko è una donna di trentanove anni ed è lo stereotipo della donna divorziata e indipendente: all'interno dell'alta società giapponese del dopoguerra, la protagonista si muove tra eventi piccanti, situazioni goderecce e nessuna voglia di innamorarsi. L'incontro con un uomo giovanissimo e bello in un gay bar sconvolgerà le sue giornate, dando vita a un gioco erotico e subdolo in cui i ruoli di vittima e carnefice si confondono.

Voluttuoso e conturbante fin dalla copertina, "La scuola della carne" è disponibile su Amazon a 8,07€ e su Hoepli.

Un giorno (David Nicholls)

Emma e Dexter sono due laureandi in procinto di dirsi addio: è il 15 luglio del 1988 quando si amano per la prima volta. Destinato a una carriera brillante lui, intrappolata in un ristorante messicano lei, sono due persone inadatte a stare insieme. Quella data, però, resterà vivida nelle loro menti anche dopo vent'anni, fino a farli reincontrare. Da questo libro è stato tratto il famoso film "One Day" con Anne Hathaway e Jim Sturgess.

Pubblicato da Neri Pozza in formato sia cartonato che brossurato, "Un giorno" è disponibile su Amazon a partire da 8,40€ e su Libraccio anche usato.

Domani nella battaglia pensa a me (Javier Marìas)

È la storia di un amore adultero, quella narrata in "Domani nella battaglia pensa a me" di Javier Marìas. Nella Madrid dei giorni nostri un uomo incontra una donna sposata che finisce tra le sue braccia e poi scappa via. La ricerca di informazioni su di lei e la sua vita scoperchierà un vero e proprio vaso di Pandora.

Pubblicato da Einaudi nella collana Super ET, questo libro è in vendita su Amazon a 10,20€ e su Hoepli.

Libri sulla seduzione e la sessualità

Se vuoi regalare un libro per fare colpo su una persona appassionata di saggi e dalla mente aperta, potresti pensare di regalare un libro che spieghi le dinamiche della seduzione e della sessualità.

Dal Kamasutra ai saggi più moderni su cosa voglia dire amare, ecco la nostra selezione di libri sulla seduzione da regalare alla persona che ti piace.

Kamasutra (Vatsyayana)

Il Kamasutra è il trattato di erotismo più antico di sempre, scritto in India, e conosciuto soprattutto per la parte che riguarda le acrobazie sessuali più provocatorie e "sportive". In realtà questa è una piccolissima parte del libro: nel Kamasutra l'erotismo, la giustizia e l'utilità sono concetti tra loro correlati, e le ambizioni di questo testo sono più vaste e filosofiche di quanto non si pensi.

Pubblicato in una nuova edizione di Feltrinelli con traduzione direttamente dal sanscrito, questo libro è disponibile su Amazon a 8,50€ e su Libraccio.

L'amore è un dio (Eva Cantarella)

Eva Cantarella, tra le maggiori studiose di civiltà antiche, ricostruisce in questo saggio il significato dell'amore e della sessualità nella civiltà greca. A partire dall'origine del termine: per i Greci l'amore era un dio, Eros, che scoccava le sue frecce e faceva inevitabilmente innamorare gli esseri umani. Ricco di esempi e aneddoti, questo libro è perfetto per conquistare un amante della cultura classica con una vera chicca per intenditori.

Pubblicato da Feltrinelli in edizione economica, "L'amore è un dio" è in vendita su Amazon a 7,65€ e su Hoepli.

Fare l'amore (Eric Berne)

Basato su una serie di lezioni sulla psicologia del sesso tenute dall'autore presso l'Università della California, "Fare l'amore" insegna a comprendere meglio i nostri comportamenti all'interno delle relazioni, siano essi di tipo romantico o fisico, con l'obiettivo del benessere personale e sessuale. Lo stile divertente e ironico dell'autore lo rende un libro adatto a tutti, e che in molti potranno apprezzare.

Pubblicato in una nuova edizione da Bompiani, è disponibile su Amazon a 11€ e su Libraccio.

Cosa regalare insieme a un libro: segnalibri e biglietti dritti al punto

Se ti sei lasciato ispirare dalle nostre proposte e hai scelto uno dei libri che ti abbiamo consigliato, non ti resta che completare il tuo regalo. Potresti scegliere un segnalibro particolare o addirittura un biglietto romantico per chiarire le tue intenzioni.

Se invece non hai trovato nulla che ti ispirasse, puoi rimediare dando un'occhiata alla categoria Libri su Amazon, dove troverai tantissimi titoli tra cui scegliere per comunicare con un libro quello che senti.