Scegliere di regalare un libro in occasione di compleanni, anniversari o festività è sempre una buona idea: oltre a essere un prodotto dal costo basso ma dal valore inestimabile, regalare un libro vuol dire dimostrare all'altro che lo conosciamo bene, e che ci siamo impegnati per scegliere il titolo giusto per lui.

Regalare un libro a un'amica o una sorella è relativamente facile, ma le cose si fanno più difficili quando siamo alla ricerca di un libro da regalare a un uomo. Ancora peggio se si tratta di un uomo speciale, al quale teniamo molto.

Quali libri regalare a un uomo?

Nonostante in Italia gli uomini leggano meno delle donne, non è mai troppo tardi per cominciare, magari regalando una lettura più "leggera" e che invogli a leggere anche altro. Se invece vuoi regalare un libro a un uomo che legge molto, sarai certa di fare un dono gradito, ma servirà molta attenzione nella scelta della storia giusta.

Più di ogni altro oggetto, i libri trasmettono messaggi: con i libri ci si incontra, ci si innamora, ci si può perfino lasciare. Dal fidanzato, all'uomo da conquistare, al marito, all'amante, ecco una lista dei migliori libri da regalare a un uomo, tutti facilmente reperibili nella sezione Libri di Amazon.

Libri di poesie da regalare a un uomo che si ama

Nonostante molti dicano il contrario, la poesia non passerà mai di moda. È vero, i romanzi creano mondi e raccontano storie, ma il fascino della poesia, il suo ritmo, la melodia che si crea grazie alle parole, è qualcosa di unico. Tra i vari temi affrontati dalla parola poetica, l'amore ha un ruolo di primo piano, è una forza "che move ‘l sole e le altre stelle", quindi se stai pensando di regalare una raccolta di poesie d'amore al tuo uomo non hai che l'imbarazzo della scelta. Ecco tre proposte di libri di poesie da regalare a un uomo, tutte bellissime e uniche nel loro genere.

Cento sonetti d'amore (Pablo Neruda)

Pablo Neruda non ha bisogno di presentazioni: basti dire che è tra i più grandi maestri dell'amore e dell'eros sottoforma di poesia. L'amore di Neruda è passionale e travolgente e, per quanto tu possa essere brava con le parole, siamo certe che queste poesie riusciranno a spiegargli alla perfezione quello che provi per lui. Lo puoi acquistare con il 15% di sconto su Amazon e su Hoepli.

Per te amore mio. Poesie per giovani innamorati (Jacques Prevert)

"Il mio giovane corpo/era tutto una festa/dalla punta dei miei piedi/ai capelli sulla testa": se stai vivendo un amore nuovo ed emozionante e hai voglia di "sbilanciarti" con un regalo dal significato eloquente, allora Prévert e la sua onestà sono quello che fa per te. Questo libro, edito da Salani, è in vendita a meno di 10€ su Amazon e Hoepli.

Ogni volta che mi baci muore un nazista (Guido Catalano)

I poeti sono tutti morti? Ebbene no: Guido Catalano gode di ottima salute ed è un poeta italiano contemporaneo che scrive davvero poesie bellissime. Questo libro è diventato un vero e proprio caso editoriale, perchè racconta con delicatezza e sincerità le relazioni amorose negli anni Dieci. Da acquistare online, su Amazon o Hoepli, e regalare a un uomo già appassionato di poesia per stupirlo con una proposta contemporanea.

Libri da regalare a un uomo colto (e narcisista)

Il vostro uomo è un letterato? Allora il rischio di regalargli qualcosa che abbia già letto è dietro l'angolo. Se poi, oltre a essere colto, il vostro uomo è anche un po' narcisista e si crede infallibile, avete due strade davanti a voi: o lo lasciate per sempre, o gli regalate un libro che non si aspetterebbe mai di ricevere da voi. Ecco le nostre proposte di libri da regalare a un uomo colto per lasciare a bocca aperta anche il più insopportabile dei saccenti.

I sentimenti del principe Carlo (Liv Strömquist)

Perchè il principe Carlo lascia Diana per tornare con Camilla, una tipa tutto sommato abbastanza anonima? Perchè Carrie non riesce a togliersi dalla testa Mister Big? Perchè Whitney Houston decide di restare con Bobby Brown fino a morire di overdose? Tutte le risposte nel brillante saggio a fumetti di Liv Strömquist, fresco di stampa e in vendita a 15,30€ su Amazon e Hoepli.

Heroides. Lettere di eroine (Ovidio)

Qui si toccano vette altissime: da Medea a Saffo, da Didone a Elena di Troia, Ovidio immagina queste donne mandare lettere disperate e appassionate ai loro uomini. Perchè, se è vero che questo è un libro scritto più di duemila anni fa, è anche vero che il sentimento amoroso non cambierà mai pelle nonostante lo scorrere del tempo. Edito da BUR, è in vendita a prezzo scontato su Amazon e Hoepli.

Cervello in amore: le donne e gli uomini al tempo delle neuroscienze (Grazia Attili)

Conoscere le ragioni biologiche del come e perchè amiamo, viviamo le relazioni, tradiamo, soffriamo: questo saggio edito da Il Mulino intreccia scienza e cultura pop, cuore e cervello. È perfetto come regalo per un uomo colto, perchè gli ricorderà che il cervello è fatto per sentire, oltre che per comprendere. Difficile da trovare nelle librerie fisiche, è in vendita a 13,60€ su Amazon e Hoepli.

I migliori libri d'amore da regalare al fidanzato

Che sia il vostro primo regalo di coppia, o che stiate insieme da decenni, regalare un libro che parli d'amore è sempre una buona idea. Se il vostro fidanzato non è un tipo da romanzi e preferisce letture più brevi o che può abbandonare e riprendere a distanza di tempo, ecco tre proposte che possono fare al caso tuo.

Una cosa sull'amore (Jeffrey Eugenides)

Non esiste un solo tipo d'amore, ognuno vive questo sentimento a modo suo. Jeffrey Eugenides, tra gli autori contemporanei più interessanti in circolazione, racconta quattro storie diverse, in cui sono narrati quattro modi diversi di amare. Con un autore così il figurone è assicurato; inoltre l'edizione con sovraccoperta in vendita a 17€ su Amazon e Hoepli lo rende un libro di pregio, oltre che davvero notevole.

Gli amori degli altri (Eva Cantarella)

Le epoche cambiano, i governi si susseguono, l'uomo resta sempre lo stesso: Eva Cantarella, studiosa di civiltà antiche, racconta con la sua prosa scorrevole e divulgativa gli amori del passato, rifacendosi alla mitologia e ai grandi eroi dell'antichità. Un compendio utile e interessante sull'amore in tutte le sue forme, edito da La nave di Teseo nella collana Fari e disponibile in sconto su Amazon e Hoepli.

Amore è… 500 modi per dirti che sei speciale (Lisa Swerling & Ralph Lazar)

500 modi per dire al tuo fidanzato che è speciale: grazie alle illustrazioni e ai colori, questo libro dal formato particolare riesce a esprimere con delicatezza e originalità le mille facce dell'amore, ma soprattutto i piccoli gesti quotidiani, anche i più banali, con cui dimostriamo ogni giorno la sincerità dei nostri sentimenti. Edito da Sperling&Kupfer, è in vendita a 10,20€ su Amazon e Hoepli.

I romanzi più coinvolgenti da regalare a un uomo

Regalare un bel romanzo è sempre una buona idea, anche quando il destinatario è un uomo: se è vero che le donne leggono di più, è anche vero che gli uomini con la passione per la lettura sono spesso molto più onnivori e spaziano tra generi e stili diversi. Ecco tre proposte di romanzi coinvolgenti per lui, molto diversi tra loro per tematiche e personaggi, che non potranno non piacergli.

Libertà (Jonathan Franzen)

Come per Jeffrey Eugenides, anche in questo caso stiamo scomodando un mostro sacro: Jonathan Franzen è uno scrittore abilissimo, che racconta una storia di coppia e familiare con al centro il tema della libertà, che dà il titolo al romanzo. Siamo certe che regalare questo libro a un uomo appassionato di letteratura nordamericana – e di belle storie in generale – sia una mossa vincente. È disponibile a 11,90€ su Amazon e Hoepli.

L'animale che mi porto dentro (Francesco Piccolo)

Recentemente pubblicato da Einaudi, il nuovo romanzo di Francesco Piccolo è una riflessione sul ruolo del maschio e sulla sua formazione, che offrirà di certo numerosi spunti di riflessione all'uomo che lo riceverà in regalo. Pieno di riferimenti letterari e cinematografici – anche il titolo è tratto da una canzone di Franco Battiato – il libro è disponibile con il 15% di sconto su Amazon e Hoepli.

Anatomia di un'indagine (Leif GW Persson)

Un giallo che non è un vero e proprio giallo, bensì un'amara commedia di costume: "Anatomia di un'indagine" è un vero e proprio cult, pubblicato da Marsilio in formato tascabile. L'omicidio di un'allieva della scuola di polizia durante un'estate svedese insolitamente torrida dà il via all'azione, che si trasforma in una vera e propria riflessione sulla società. È possibile acquistarlo a 11,90€ su Amazon e Hoepli.

I libri da regalare a un uomo per conquistarlo

"Galeotto il libro e chi lo scrisse": se sei alla ricerca di un libro da regalare a un uomo per conquistarlo, sappi che ti stai avventurando in un campo minato. A differenza di altri regali, un libro presuppone già il fatto di aver pensato fortemente alla persona che lo riceverà, è un regalo abbastanza intimo, non si torna indietro. Se però hai deciso di dichiararti e vuoi farlo regalando un libro, ci complimentiamo con te per il coraggio e ti consigliamo tre proposte eccellenti, che ti faranno guadagnare punti fin dal primo istante.

Gli amori difficili (Italo Calvino)

Tredici storie di amori complicati, fatti di coincidenze, incomprensioni, slanci passionali e una certa dose di follia, necessaria per buttarsi a capofitto in qualsiasi relazione amorosa. Italo Calvino non ha bisogno di presentazioni: è una garanzia eterna di qualità e piace quasi a tutti, quindi potete star certe che il vostro regalo verrà apprezzato e, chissà, magari anche ricambiato. Lo puoi trovare in vendita su Amazon o su Hoepli.

Scrivo poesie solo per portarmi a letto le ragazze (Charles Bukowski)

Bukowski è uno di quegli autori che o si odia o si ama, ma di solito agli uomini piace molto di più che alle donne. In questa raccolta di racconti inediti non c'è solo l'amore, ma ci sono tutti i temi cari all'autore. In ogni caso si tratta di un segnale che il vostro lui non può non cogliere, perchè Bukowski è per antonomasia uno sporcaccione innamorato dell'amore. È in vendita a meno di 10€ su Amazon e Hoepli.

Un amore (Dino Buzzati)

Riproposto da Mondadori in una nuova edizione economica, "Un amore" racconta la storia di un uomo che ha atteso troppo per decidersi ad amare, e di una donna molto più giovane di lui che incrocia la sua vita e vi entra prepotentemente. È l'unico romanzo erotico di Buzzati, e speriamo conquisterà l'uomo a cui lo regalerete (ma di certo capirà che avete ottimi gusti in fatto di libri). È in vendita a 11,90€ su Amazon e Hoepli.

Libri da regalare a un amante

Ebbene sì: anche l'amante merita di ricevere un libro in regalo, soprattutto se tra di voi c'è un rapporto speciale. Senza entrare in giudizi di merito – perchè ognuno fa le sue scelte che sono insindacabili – ecco tre libri da regalare a un amante. Chissà, magari potreste decidere di iniziare a fare sul serio.

Cento poesie d'amore a Ladyhawke (Michele Mari)

L'esordio poetico di Michele Mari è il Canzoniere di un amore impossibile e tormentato, un amore adultero che non può esistere se non di nascosto. Tra citazioni dalla poesia classica e urgenze più contemporanee, questa raccolta di poesie è il regalo perfetto per un amante con cui sentite di potervi aprire totalmente senza rischiare di essere giudicate. È in vendita a 10,20€ su Amazon e Hoepli.

Follia (Patrick Mc Grath)

Incontri clandestini, situazioni paradossali, una voglia e una passione che spingono oltre i confini del lecito e portano a rischiare continuamente di essere scoperti. Patrick Mc Grath racconta la vicenda folle di una moglie che si innamora di un paziente, probabilmente colpevole di aver ucciso la sua ex compagna, all'interno di un manicomio. È disponibile su Amazon con consegna rapida e scontato del 15%.

Di cosa parliamo quando parliamo d'amore (Raymond Carver)

Diciassette racconti che hanno reso Raymond Carver un autore di culto: "Di cosa parliamo quando parliamo d'amore" è un libro che esplora le infinite possibilità dell'animo umano, e lo fa con lo stile asciutto e disincantato tipico dell'autore. Disponibile in una nuova edizione pubblicata da Einaudi con prefazione di Diego De Silva, è in vendita al 15% di sconto su Amazon e Hoepli.

Libri per un uomo dai 50 anni

State pensando di regalare un libro a un uomo un po'… cresciuto? I libri non hanno una data di scadenza e possono essere letti finchè se ne ha voglia, ma è vero che ci sono storie particolarmente adatte a chi è più avanti con l'età, perchè possono essere comprese meglio. Ecco tre proposte di libri da regalare a un uomo dai 50 anni in su.

L'amore ai tempi del colera (Gabriel Garcìa Marquez)

Florentino Ariza ha aspettato Fermina Daza per cinquantun'anni, nove mesi e quattro giorni, invecchiando con la speranza di averla accanto almeno nell'ultima parte della sua vita. Dalla penna del premio Nobel Gabriel Garcìa Marquez, questo romanzo è perfetto da regalare a un uomo anziano per dimostrargli che la speranza non muore mai, e la perseveranza infine vince. Disponibile con il 15% di sconto su Amazon e Hoepli.

Special Exits (Joyce Farmer)

Se l'uomo a cui volete regalare un libro è un fan di Tex, Dylan Dog e degli altri eroi a fumetti italiani, allora una graphic novel come Special Exits può fare al caso suo. Il libro racconta la storia di una coppia di anziani che vivono insieme la terza età, la malattia, le difficoltà che la vita crea a prescindere dall'età anagrafica. Un fumetto davvero emozionante, perfetto come idea regalo, in vendita a 14,45€ su Amazon e Hoepli.

La casa delle belle addormentate (Yasunari Kawabata)

Yasunari Kawabata è uno degli autori giapponesi più apprezzati in Europa: questo romanzo delicato ed erotico è incentrato sulle visite del vecchio Eguchi in un luogo dove è possibile ammirare delle giovani donne mentre dormono, senza la possibilità di svegliarle. Una storia intensa e raffinata, che risveglierà il desiderio e l'emozione anche per chi è più avanti con l'età. È possibile comprarlo a meno di 10€ su Amazon e Hoepli.

Che tu scelga di acquistare il libro da regalare a un uomo speciale su Amazon o nelle librerie fisiche, ricorda che donare un libro è un'operazione delicata, e che è necessario conoscere bene il destinatario per essere certa di star facendo un regalo gradito.

Siamo certe che seguendo i nostri consigli riuscirai a trovare il libro perfetto per lui. E, mal che vada non ci riuscissi, ricorda che "l'amore vince tutto, e tutti cediamo all'amore": lo diceva Virgilio, come non credergli? Se son rose, inevitabilmente fioriranno.