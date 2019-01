Che si tratti di condividere un momento importante, o di celebrare un legame di amicizia, regalare un libro è sempre una buona idea. Il problema, però, è quale libro regalare: le case editrici sfornano titoli a un ritmo forsennato, e chi entra in libreria senza un'idea precisa ne esce spesso a mani vuote per l'imbarazzo della scelta.

Scegliere di regalare un libro vuol dire innanzitutto conoscere bene la persona a cui vogliamo donarlo: avere un'idea dei suoi gusti, letterari e non, è un buon modo per selezionare un titolo adatto a lei. Dopo aver selezionato i migliori libri da regalare a un uomo, ecco quali sono i libri più belli da regalare a una donna, per rinsaldare i legami di amicizia o celebrare momenti importanti della vita.

Tutti i libri che troverete in questo articolo sono comodamente acquistabili online, dove trovate inoltre una vasta selezione di libri di narrativa da regalare a una donna; nelle librerie fisiche, soprattutto le più piccole, è più difficile trovare un assortimento variegato.

I più bei libri d'amore da regalare a una ragazza

Di cosa parliamo quando parliamo d'amore? Se lo chiedeva Raymond Carver molti decenni fa, e noi non abbiamo ancora trovato una risposta. Se tuttavia è vero che è questo sentimento a essere il motore della nostra vita, allora una storia d'amore sarà sempre ben accolta da chi la riceve.

Che tu sia per me il coltello (David Grossman)

Un amore così forte e contrastato da trasformarsi in assuefazione, "amore è il fatto che tu sia per me il coltello con cui frugo dentro me stesso": Yair e Myriam si scambiano lettere d'amore, dando vita a una storia avvincente e che terrà incollata la vostra amica fino all'ultima pagina.

Pubblicato da Mondadori nella collana Oscar 451, "Che tu sia per me il coltello" è in vendita su Amazon a 11,47€.

Meglio sole che nuvole. Leggere Ovidio a Miami (Jane Alison)

La protagonista di questo libro è sola: un matrimonio fallito, niente figli e un ritorno a Miami con un gatto e un'anatra: in sua compagnia ci sono le Metamorfosi di Ovidio, il celebre poeta romano che raccontava di donne trasformate dall'amore in piante, pietre o mostri.

Grazie a Ovidio e ad alcuni imprevisti della vita, la protagonista riuscirà a far pace con il suo desiderio di amare ed essere amata. Pubblicato da NN Edizioni e scritto da Jane Alison, "Meglio sole che nuvole" è disponibile su Amazon a 15,30€ e su Libraccio a 18,00€.

Berta Isla (Javier Marìas)

Le storie d'amore sono storie imperfette, non potrebbe essere altrimenti. Berta Isla, la protagonista di questo romanzo, ha sposato un uomo che conosce fin dai tempi delle scuole, ma che probabilmente non ha mai conosciuto veramente.

Tra passione, lealtà, risentimento, segreti che non possono essere svelati, Javier Marìas racconta dell'impossibilità di conoscere davvero chi abbiamo al nostro fianco, ma della necessità, in amore, di fare un vero e proprio atto di fede. Acclamato come uno dei migliori romanzi italiani del 2018, "Berta Isla" è disponibile su Amazon a 21,12€ e su Hoepli a 22,00€.

Biografia involontaria degli amanti (Joao Tordo)

Un giovane poeta messicano e un anziano professore, il racconto a ritroso di un'amore totalizzante nei confronti di una donna dal passato controverso, un viaggio a ritroso alla ricerca della verità, e la consapevolezza che per vivere il futuro bisogna accettare il presente.

Edito da Neri Pozza, "Biografia involontaria degli amanti" è disponibile, oltre che nelle librerie fisiche, su Amazon a 16,15€ e su Libraccio a 19,00€.

Libri femministi da regalare a un'adolescente

Il femminismo è, per definizione, un movimento che ha l'obiettivo di garantire equità a uomini e donne. Negli ultimi anni il numero dei libri femministi – o presunti tali – è cresciuto a dismisura, e questo movimento si è allargato fino a interessare anche le più giovani. Se stai pensando di regalare un libro a un'adolescente, allora questi titoli potranno fare al caso tuo.

Il racconto dell'ancella (Margaret Atwood)

Edito da Ponte alle Grazie e diventato famoso grazie alla serie tv che ne è stata tratta, questo romanzo è ambientato in un futuro apocalittico e post-atomico, in cui le donne capaci di mettere al mondo dei figli sono di proprietà degli uomini. Ma il desiderio e la passione, e soprattutto la forza di una donna, non possono essere messi a tacere neanche dal peggiore dei totalitarismi.

Tra i romanzi più interessanti degli ultimi anni, "Il racconto dell'ancella" è disponibile su Amazon a 14,28€ e su Hoepli a 16,80€.

Dovremmo essere tutti femministi (Chimamanda Ngozi Adichie)

Un piccolo libro che si legge in poco tempo e contiene la trascrizione di un celebre discorso dell'autrice ai TED Talks. Chimamanda Ngozi Adichie, scrittrice nigeriana di primo livello nel panorama internazionale, spiega le motivazioni per cui tutti, uomini e donne, dovrebbero essere femministi.

Un documento importante non solo per le donne, ma anche per gli uomini: essere femministi, infatti, significa molto anche per loro. Edito da Einaudi in formato tascabile, questo breve saggio è in vendita su Amazon a 7,65€ e su Libraccio a 9,00€.

Storie della buonanotte per bambine ribelli (F.Cavallo, E.Favilli)

Questo libro non ha bisogno di molte presentazioni perchè se ne è già parlato tantissimo: basti sapere che la giovane donna a cui lo regalerete avrà la possibilità di scoprire 100 storie di donne fantastiche, che si sono distinte nei campi più svariati.

Corredato da molte bellissime illustrazioni e pubblicato in grande formato da Mondadori, questo libro – e il sequel – sono disponibili sia su Amazon a 16,15€ che su Hoepli.

Romanzi scritti da donne da regalare a un'amica

Se stai pensando di regalare un libro a un'amica con la passione per la lettura, allora puoi scommettere su un bel romanzo, meglio ancora se scritto da una donna. Sarà un regalo molto apprezzato, soprattutto se si tratta di un libro che lei non ha ma che già desiderava leggere

Asimmetria (Lisa Halliday)

Un romanzo sulle relazioni asimmetriche della vita, tra gioventù e vecchiaia, Occidente e Oriente, talento e destino: le storie di Alice e Amar, così diverse e per certi aspetti antitetiche, riflettono appieno questa irriducibilità dei contrasti.

Edito da Feltrinelli, "Asimmetria" è in vendita su Amazon a 14,45€ e su Libraccio a 17,00€.

Lisario o il piacere infinito delle donne (Antonella Cilento)

Siamo nel 2019 e il piacere delle donne è ancora un tabù in moltissimi Paesi, anche i più avanzati. Figuriamoci com'era la situazione nel Seicento, secolo in cui è ambientato questo splendido romanzo storico di Antonella Cilento.

La piccola Lisario, a causa di un intervento sbagliato, resta muta per tutta la vita, ma legge in segreto Cervantes e scrive lettere alla Madonna. L'incontro con il dottore Avicente Iguelmano cambierà totalmente le sorti della sua vita, fino a farle recuperare, almeno metaforicamente, la sua voce. Edito da Mondadori, è in vendita su Amazon a 8,92€ e su Hoepli.

L'animale femmina (Emanuela Canepa)

Rosita è scappata dal suo paesino d'origine per andare a Padova a frequentare l'università, ma il lavoretto con cui si mantiene l'ha fatta restare indietro con gli esami, e le cose non le vanno bene neanche sul piano sentimentale. Quando incontra un uomo più grande che le offre un lavoro, Rosita non sa cosa sta per affrontare: le difficoltà, però, fortificano sempre.

Edito da Einaudi e scritto da Emanuela Canepa, scrittrice al suo esordio con questo libro, "L'animale femmina" è disponibile su Amazon a 14,87€ e su Libraccio a 17,50€.

Libri speciali per un'amica speciale

Ci sono le amiche, e poi ci sono le amiche speciali. Qual è la differenza? Che le amiche speciali conoscono alla perfezione i tuoi difetti, le debolezze, le cose che ti fanno arrabbiare. Potrebbero demolirti nel giro di cinque minuti, eppure non lo fanno. Per amiche così speciali servono storie intense e bellissime, che raccontano la realtà autentica come è autentico il vostro rapporto.

Swing time (Zadie Smith)

Tracey e la protagonista del libro hanno lo stesso colore della pelle, sono alte uguale e amano la danza: questo basta, da bambine, per diventare migliori amiche, ma la vita non è sempre facile come quando si ha sei anni. Ambientato tra Londra, gli Stati Uniti e l'Africa, l'ultimo romanzo di Zadie Smith è un inno all'amicizia vera e un'attenta analisi sul valore delle diversità.

Pubblicato da Mondadori, "Swing Time" è in vendita nelle librerie fisiche, su Amazon a 18,70€ e su Hoepli.

Non fa niente (Margherita Oggero)

Un patto tra due donne, un viaggio nell'Europa del secondo Novecento sempre sottobraccio: Esther e Rosanna non potrebbero essere più diverse, ma la vita le unisce e le rende complici, fino a stringere un patto scandaloso e inaccettabile, ma che non le renderà mai più sole.

Edito da Einaudi in formato tascabile con copertina rigida, "Non fa niente" è in vendita online su Amazon a 16,15€ e su Libraccio a 19,00€.

La vita delle ragazze e delle donne (Alice Munro)

Pubblicato per la prima volta nel 1971, "La vita delle ragazze e delle donne" è l'unico libro di Alice Munro che ha la forma del romanzo. La storia segue la crescita di Del Jordan tra i pericoli che incombono, le nuove scoperte, le esperienze irripetibili, la necessità impellente di scrivere per mettere ordine nella propria vita.

Pubblicato da Einaudi con copertina rigida, questo romanzo è disponibile su Amazon a 17€ e su Hoepli.

Romanzi da regalare a una donna di 40, 50 e 60 anni

Se dovete fare un regalo a una donna matura, che probabilmente avrà già tutto, un libro può essere un'ottima opzione. I romanzi autobiografici o i memoir possono essere particolarmente azzeccati per questa tipologia di donne: quando si raggiunge una certa età diventa possibile iniziare a tirare le somme delle proprie esperienze, proprio come avviene in un libro scritto sottoforma di memoriale.

Memoria di ragazza (Annie Ernaux)

Dopo aver scritto molti romanzi di gran pregio, e dopo aver vinto il premio Strega europeo nel 2016, Annie Ernaux scrive questo memoir in cui ritorna all'estate del 1958, quando era per la prima volta da sola fuori casa per lavorare come animatrice.

A distanza di quasi sessant'anni, l'autrice racconta "il grande ricordo della vergogna, il più dettagliato, il più intrattabile di ogni altro", riuscendo finalmente a metabolizzare quell'esperienza grazie alla scrittura. Disponibile in formato brossurato, "Memoria di ragazza" è in vendita su Amazon a 15,30€ e su Libraccio a 18,00€.

Le nostre anime di notte (Kent Haruf)

Due uomini anziani, ormai vedovi, decidono di passare le notti insieme: inizia così questo romanzo di Kent Haruf pubblicato postumo, con due solitudini che scelgono di farsi compagnia. Gli abitanti della cittadina, però, non accettano la convivenza dei due, che dovranno scegliere tra libertà e accettazione sociale, affetto e rimpianto.

Pubblicato da NN Editore in formato brossurato, "Le nostre anime di notte" è in vendita su Amazon a 14,45€ e su Hoepli.

Leggenda privata (Michele Mari)

Una madre votata all'infelicità, un padre arcigno e povero di sentimenti: la storia di "Leggenda privata" è l'infanzia e la giovinezza di Michele Mari, scrittore e poeta tra i più grandi del panorama italiano contemporaneo.

Tra i dogmi dell'infanzia, i fuochi dell'adolescenza e i compagni di studi nella Milano degli anni Sessanta, l'autore ricostruisce la sua storia, ma anche in generale la storia di chi ha vissuto un'epoca di profondissimi cambiamenti. Pubblicato da Einaudi in formato tascabile, "Leggenda privata" è in vendita su Amazon a 15,72€ e su Libraccio a 18,50€.

I più bei libri da regalare a una donna che si sposa

Se la vostra amica si sposa e volete regalarle qualcosa che la accompagni nel tempo che la separa dall'altare, allora nulla sarà meglio di un libro su amore e matrimoni. Nel caso di una lettrice forte, si potrà optare per un romanzo; nel caso, invece, di amiche che non leggono, un saggio sulle relazioni, anche divertente, può essere la scelta più adatta.

L'arte di amare (Erich Fromm)

Un saggio che è un vero e proprio trattato sulla personalità, con l'obiettivo di rendere più ampio e profondo il concetto di Amore. Dall'infanzia fino alla vecchiaia, questo sentimento viene analizzato nelle sue diverse sfaccettature e tipologie, con un messaggio forte che traspare da ogni pagina: amare non è restare fermi ad aspettare, ma dare e darsi all'altro senza riserve.

Scritto da Erich Fromm e ripubblicato da Mondadori nella collana Oscar Absolute, "L'arte di amare" è in vendita su Amazon a 11€ e su Hoepli a 13,00€.

Commedie e drammi nel matrimonio (Guglielmo Gulotta)

L'avvocato e psicologo Guglielmo Galotta racconta il perchè e come superare le tipiche discussioni matrimoniali, e per farlo si avvale delle illustrazioni di Alfredo Chiappori. Il rischio del saggio teorico viene così ammorbidito dalla presenza delle immagini, con l'obiettivo di spiegare il motivo che sta alla base di alcuni contrasti, e il proposito di far tornare a funzionare quei rapporti un po' "inceppati".

Edito da Feltrinelli nella collana Universale Economica, "Commedie e drammi nel matrimonio" è disponibile su Amazon a 7,22€ e su Libraccio a 8,50€.

Invito a nozze (Carson McCullers)

Frankie ha dodici anni, tanta voglia di scappare e due amici: il cugino di sei anni John Henry e la vecchia domestica di colore Berenice. Quando suo fratello si sposa a Winter Hill, Frankie prepara le valigie con il proposito di non tornare più a casa.

Una storia avvincente e toccante, che ci racconta dei sogni dell'infanzia e di come questi sogni, se non si realizzano, di certo aiutano a diventare grandi. Pubblicato da Einaudi, "Invito a nozze" è disponibile su Amazon a 13,60€ e su Hoepli a 16,00€.

Saggi e romanzi da regalare a una donna incinta

Come e più del matrimonio, la maternità è un momento davvero speciale per una donna. Le donne incinte si chiedono se saranno abbastanza brave da allevare bene il loro figlio. Ecco tre libri per ricordare alla vostra amica che sarà una madre meravigliosa perchè è già una donna meravigliosa.

La felicità del cactus (Sarah Haywood)

Susan Green, la protagonista di questo romanzo, è la tipica donna single per scelta: ha un appartamento a misura di solitudine, una carriera che le piace, un uomo che le dà ciò che le serve e una collezione di cactus pungenti come lei.

La vita, però, sfugge al nostro controllo, e Susan se ne accorgerà quando dovrà fare i conti con un lutto improvviso e un'altrettanto improvvisa gravidanza: anche i cactus, però, fioriscono. Pubblicato da Feltrinelli in formato brossurato, "La felicità del cactus" è in vendita su Amazon a 12,75€ e su Libraccio a 15,00€.

Come se tu non fossi femmina (Annalisa Monfreda)

Seguire i propri sogni, prendersi cura della felicità, coltivare le ambizioni, dare senza dimenticare di prendere: in questo libro Annalisa Monfreda stila una lista di cose da insegnare a sua figlia durante la crescita, superando gli stereotipi di genere e gettando una nuova luce su argomenti come l'educazione e il senso di essere donna.

Pubblicato da Mondadori, "Come se tu non fossi femmina" è disponibile su Amazon a 13,60€ e su Hoepli a 16,00€.

La rabbia delle mamme. Perdersi per ritrovarsi (Alba Marcoli)

Cosa vuol dire essere una buona madre? In questo saggio realizzato sulla base delle esperienze maturate nei gruppi di ascolto, Alba Marcoli racconta cosa vuol dire essere mamme, soffermandosi soprattutto sul sentimento di inadeguatezza e rabbia che spesso assale le neomamme.

Consigliato sia durante che dopo la gravidanza, "La rabbia delle mamme" è pubblicato da Mondadori nella collana Oscar ed è disponibile su Amazon a 12,75€ e su Libraccio a 15,00€.

Libri sulla forza delle donne da regalare anche agli uomini

Che le donne siano state svantaggiate per secoli è un dato di fatto: negli ultimi anni stanno però venendo alla luce tante storie di donne valorose ed eccezionali che, nelle epoche passate, hanno rivendicato il loro diritto a fare le stesse cose che facevano gli uomini. Questi libri sulla forza delle donne saranno un'iniezione di sicurezza per tutte coloro che soffrono di insicurezza cronica.

Il diritto di contare (Margot Lee Shetterly)

Dorothy Vaughan, Mary Jackson, Katherine Johnson e Christine Darden sono quattro scienziate di colore che furono chiamate a lavorare alla NASA durante la Guerra Fredda, a causa di carenza del personale maschile. Nonostante i pregiudizi di genere e razziali, queste donne riuscirono ad apportare il loro significativo contributo alla corsa allo spazio, ponendosi come esempio per tutte le donne scienziate e non.

Da questo libro che racconta una storia vera, disponibile su Amazon a 15,30€ e su Hoepli a 18,00€, è stato tratto l'omonimo film candidato agli Oscar.

Una donna può tutto (Ritanna Armeni)

Le chiamavano Streghe della notte, le donne russe che nel 1941 portarono avanti una vera e propria operazione bellica contro Hitler creando un reggimento di sole aviatrici. Ritanna Armeni ricostruisce la loro storia grazie alla voce di Irina Rakobolskaja, vicecomandante del reggimento, mostrandoci la storia da non dimenticare di quelle donne che, prima che contro i Tedeschi, combattevano contro i pregiudizi.

Edito da Ponte alle Grazie in formato brossurato, "Una donna può tutto" è disponibile su Amazon a 13,60€ e su Libraccio a 16,00€.

Il catalogo delle donne valorose (Serena Dandini)

Cosa hanno in comune la greca Ipazia, Ilaria Alpi, Betty Boop e Kathrine Switzer? Sono tutte donne valorose, e insieme ad altre 30 personalità femminili creano questo particolare catalogo redatto da Serena Dandini. Che poi, per una donna essere valorosa è cosa di tutti i giorni: coniugare la famiglia, il lavoro, gli interessi e la casa è cosa da supereroine.

Pubblicato da Mondadori nella collana Omnibus, "Il catalogo delle donne valorose" è disponibile su Amazon a 16,15€ e su Hoepli a 19,00€.

Biografie a fumetti da regalare a una donna

Se volete fare un regalo a una ragazza appassionata di illustrazione e graphic novel, potete optare per una biografia illustrata di grandi donne che si sono distinte nei campi delle scienze e delle arti. La storia di queste ragazze, che hanno vissuto in un'epoca diversa e hanno combattuto a loro modo per l'equità, non potrà che affascinarla.

Artemisia (N.Ferlut-T.Baudouin)

La vita della pittrice Artemisia Gentileschi viene raccontata in questo fumetto francese pubblicato in Italia da Coconino Press. Tra le pochissime donne a essere entrate nei libri di Storia dell'Arte, Artemisia è stata una donna all'avanguardia per la sua epoca, che ebbe il coraggio di denunciare il suo stupratore e affrontare un processo terribile per l'epoca.

Disponibile in formato brossurato di grandi dimensioni, "Artemisia" è in vendita su Amazon a 17,00€ e su Libraccio.

Frida. Operetta amorale a fumetti (Vanna Vinci)

Vanna Vinci, tra le fumettiste più apprezzate in Italia, scrive e disegna la biografia di Frida Kahlo, artista contemporanea ormai famosissima e vera e propria icona pop e "femminista".

I momenti salienti della vita di Frida – l'incidente, l'incontro con Diego, gli aborti, l'impegno politico – vengono reinterpretati dal personalissimo stile dell'autrice, che offre un ritratto completo e affascinante dell'artista. Edito da 24Ore cultura, questa graphic novel è disponibile su Amazon a 22,90€ e su Hoepli.

Sempre Libera (Lorenza Natarella)

L'infanzia in una famiglia complicata, l'opportunità di riscatto grazie al canto, l'incontro con Onassis, gli ultimi anni: in "Sempre Libera" Lorenza Natarella ci racconta la storia di un personaggio leggendario eppure realmente esistito, un'eroina tragica che ha fatto della sua vita un'opera d'arte.

Pubblicato da BAO Publishing in formato cartonato di grandi dimensioni, questa biografia a fumetti è disponibile su Amazon a 16,15€ e su Libraccio a 19,00€.

Le più belle saghe da regalare a una ragazza

L'amica geniale (Elena Ferrante)

Se la vostra amica ha amato la serie tv de L'Amica Geniale andata in onda di recente in Europa e negli Stati Uniti, allora regalarle il primo libro della saga può essere un ottimo modo per farle apprezzare anche la storia originale.

Lila e Lenù sono due bambine che vivono in uno dei rioni popolari di Napoli immediatamente dopo la guerra: se da un lato assistiamo all'evoluzione della loro amicizia e delle loro individualità, dall'altro l'autrice ci offre uno spaccato toccante e reale delle tensioni sociali, economiche e culturali di un'epoca di grandi cambiamenti.

Pubblicato da Edizioni E/O, il primo libro della saga è disponibile su Amazon a 15,30€ e su Hoepli a 18,00€.

50 Sfumature di grigio (E.L. James)

Se la vostra amica ama le relazioni tormentate e l'erotismo, allora non può non leggere la celebre e conturbante saga di 50 Sfumature, che ha avuto un successo mondiale e una trasposizione cinematografica.

Anastasia Steele, una studentessa americana, incontra Christian Grey per un'intervista e se ne innamora follemente; scoprirà però che la relazione con un uomo del genere è molto complicata, e anche i suoi gusti in fatto di sessualità sono decisamente particolari.

Edito da Mondadori, il primo capitolo della saga è disponibile su Amazon a 10,20€.

Gli anni della leggerezza (Elizabeth Jane Howard)

Siamo nel 1937, e la famiglia Cazalet si prepara a trascorrere l'estate nella villa in campagna: anche se non sembra esser cambiato nulla, sotto la rigida morale vittoriana si nascondono segreti, intrighi e relazioni libertine. La saga dei Cazalet ha ammaliato milioni di lettori, e siamo certi che appassionerà anche la tua amica romantica e appassionata di intrighi a palazzo.

Edito da Fazi Editore, il primo volume della saga di Elizabeth Jane Howard è in vendita su Amazon a 15,72€ e su Libraccio a 18,50€.

Libri da regalare a una donna: dedica e segnalibro per completare l'opera

I libri sono degli oggetti strani: sono realizzati in serie come qualsiasi altro manufatto industriale, ma riescono ad avere quell'unicità tipica dell'opera d'arte grazie alle storie che raccontano.

Ci sono altri due modi per rendere ancora più speciale l'atto di regalare un libro: innanzitutto scrivere a mano una dedica sulla prima pagina del libro, segnando la data e l'occasione del regalo e spiegando perchè avete scelto proprio questo libro per la vostra amica.

Anche aggiungere un segnalibro può essere un'ottima idea per personalizzare e arricchire il regalo: su Amazon ci sono moltissimi segnalibri particolari, oltre a tanti libri tra cui poter scegliere per selezionare il regalo perfetto.