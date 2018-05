Paura alle Hawaii, dove il vulcano Kilauea si è risvegliato dopo alcuni giorni di eventi sismici che hanno scosso il distretto di Puna. Nella giornata di ieri è stato registrato un terremoto di magnitudo 5 della scala Richter e poi decine di scosse di assestamento. Lava incandescente e vapori hanno invaso una zona residenziale nei dintorni di Pahoa, sull'Isola Grande, e stanno muovendo verso la costa. Dopo che dal cratere sono fuoriusciti getti di lava che hanno raggiunto i trenta metri di altezza le autorità e la protezione civile della contea hanno disposto l'allontanamento verso zone sicure di circa 10000 abitanti dei dintorni. Il vulcano Kilauea – nella lingua locale il suo nome vuol dire “nuvola di fumo che sale” – erutta quasi ininterrottamente da oltre trent'anni. In diverse occasioni ci sono state forti esplosioni di vapore che hanno provocato molte vittime.

Per il momento non si hanno notizie di feriti – Uno dei residenti della zona intorno al vulcano Kilauea ha detto a “Hawaii News” di aver visto fontane di lava alte circa 38 m. Altri hanno riferito di aver sentito un forte boato seguito dal rumore di rami spezzati. Sui social media sono apparse immagini del fiume di lava che aveva raggiunto una strada sterrata ed una foresta. Il governatore hawaiano ha mobilitato la Guardia Nazionale dello Stato per assistere i cittadini nelle operazioni di evacuazione e proteggere circa 770 strutture abbandonate dai residenti. Via social ha anche lanciato un appello ai cittadini invitandoli a essere cauti e mettersi al sicuro. Nelle vicinanze del vulcano è stato messo a disposizione un centro di accoglienza. Per il momento non si hanno notizie di feriti. L'istituto di geofisica Usa USGS ha avvertito che “nuove colate di lava potrebbero avvenire senza che sia possibile prevederle”.