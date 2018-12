Gubbio, drammatico schianto frontale tra due auto: un morto e un ferito grave

L’incidente stradale lungo la strada statale 219 variante della Pian d’Assino, a Gubbio, in Provincia di Perugia. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo a un uomo di 59 anni alla guida della sua vettura. Ferito gravemente invece l’altro automobilista coinvolto, ora ricoverato in ospedale.